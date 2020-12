Jezerniki odprli malho tudi za Davisa: 190 milijonov za pet let

Anthony Davis, ob LeBronu Jamesu ključna figura šampionske zasedbe Los Angeles Lakers, ostaja v Kaliforniji. Minuli mesec je 27-letni košarkar namignil, da želi novo pogodbo. Zdaj jo je dobil. V kratkem naj bi s prvaki podpisal dogovor za petletno podaljšanje sodelovanja. V tem času pa bo zaslužil kar 190 milijonov ameriških dolarjev.

Jezerniki tako skrbijo za ohranjanje ključnih členov svoje zasedbe, ki so jo spretno obdali z okrepitvami. Davis, ki je v končnici nedavno končane sezone v povprečju dosegal 26,1 točke in 9,3 skoka, pa se je učvrstil v novem okolju. Pred tem je svetovni in olimpijska prvak z ameriško reprezentanco sedem let igral za New Orleans.

Foto: Reuters Westbrook se seli k Washington Wizards

Vodstvo Houston Rockets se je odločilo, da nezadovoljnega zvezdnika severnoameriške košarkarske lige NBA Russella Westbrooka pošlje k Washington Wizards v zameno za poškodovanega Johna Walla ter prvi izbor bodočega nabora, so potrdili pri obeh klubih.

Westbrook bo v sezoni 2020/21 zaslužil 41,4 milijona dolarjev (34,1 mio EUR).

Dvaintridesetletni Westbrook, ki je tako le eno sezono odigral za rakete, bo v Washingtonu spet združil moči z nekdanjim trenerjem Oklahome Scottom Brooksom.

Prav pri Oklahomi je Westbrook igral dolgih 11 sezon, leta 2017 je osvojil tudi prestižni naslov najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA.

LeBron James je podaljšal pogodbo z Jezerniki. Foto: Getty Images

James še naprej vlečni voz Lakersov

Kot poroča več ameriških medijev, je LeBron James z Los Angeles Lakers podaljšal pogodbo še za dodatni dve leti po koncu prihajajoče seone. 35-letni superzvezdnik bo v prihajajoči sezoni, ki se bo začela konec decembra, zaslužil 39 milijonov dolarjev, v prihodnjih dodatnih dveh pa skupno kar 85 milijonov dolarjev. James je v pretekli sezoni z Lakersi osvojil svoj četrti šampionski prstan, skupno pa je Lakersom pomagal do 17. trofeje. Postal je tudi najkoristnejši igralec letošnjega finala. V prejšnji sezoni je James v povprečju dosegel 25,3 točke, 10,2 podaje in 7,8 skoka na tekmo.

Kljub podaljšanju pogodbe Jamesa, ki bi mu zdajšnja potekla po sezoni 2020/21, jezerniki čakajo še na končni "da" Anthonyja Davisa glede nove pogodbe, ki naj bi jo z Lakers podpisal v naslednjih dneh pred začetkom nove sezone.

Uradno: DeMarcus Cousins v Houstonu

Ekipa Houston Rockets se je za enoletno sodelovanje dogovorila s centrom DeMarcusom Cousinsom. Nekdanji košarkar Golden State Warriors bi moral v pretekli sezoni igrati za prvake iz Los Angelesa, a si je še pred začetkom sezone poškodoval koleno in izpustil celotno sezono.

Štirikratni udeleženec tekem vseh zvezd je do zdaj odigral 565 tekem, v povprečju je dosegal 21,2 točke, imel je skoraj 11 skokov (10,9) in dodal še dobre tri asistence (3,2). Pohvali se lahko tudi z več kot eno ukradeno žogo in eno blokado na vsaki tekmi. Če bo zdrav, bo zagotovo 208 centimetrov visoki center velika okrepitev za rakete, o tem ni nobenega dvoma.

Dončić ima nova soigralca

Pri Dallas Mavericks so podpisali pogodbo z novincema Joshom Greenom in Tyerjem Beyem. Slednji je bil na naboru izbran 36. po vrsti, podpisal pa je dveletno pogodbo. Po informacijah, ki prihajajo iz Dallasa, se bo gibal med razvojno G-League in osrednjo ligo NBA, v kateri bo lahko zaigral v družbi Luke Dončića.

Green je bil na naboru 18., podpisal pa je standardno pogodbo za novince. Na hrbtu bo nosil številko 8, Beya bo krasila dvojka.

"Že od malih nog spremljam Dallas. Vedno so bili dominantni na zahodni konferenci. Noro je, da bom del organizacije. Neverjeten občutek je," je dejal Green.

Trening kampi za vse ekipe v ligi NBA se bodo začeli v torek, zaradi covid-19 protokolov pa bodo med torkom in soboto potekali le individualni treningi - skupinski se lahko začnejo v nedeljo.

Dallas bo pred začetkom sezone (22. december) odigral tri pripravljalne tekme – 12. in 14. decembra proti Milwaukee Bucks, 17. decembra proti Minnesoti.

Foto: Sportida

Campazzo uradno pri Denverju

Argentinski košarkar Facundo Campazzo se je dogovoril za večletno pogodbo z Denver Nuggets. Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Real Madridu se bo premierno preizkusil v ligi NBA.

Zdaj bo po novem združil moči z drugim slovenskim košarkarjem, saj je Vlatko Čančar že član tega moštva v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

Dudley bo ostal pri prvakih še eno sezono

Aktualni prvaki lige NBA Los Angeles Lakers bodo tudi v prihodnji sezoni računali na usluge Jareda Dudley, s katerim so podpisali enoletno pogodbo v višini 2,6 milijona ameriških dolarjev.

Nova pogodba za veterana, ob katerem je Gogi pravi "zelenec"

Foto: Guliverimage

Vodstvo Miami Heat in Udonis Haslem sta uresničila predhodne napovedi in sklenila dogovor o nadaljnjem sodelovanju. 40-letni krilni center resda igra le za vzorec, a ima po zagotovilih predsednika kluba izjemno pomembno vlogo. "Zna se prilagajati in držati garderobo skupaj, poleg tega pa je tudi pravi učitelj," pravi Pat Riley. Haslem je pravi "inventar" Miamija. Na Floridi namreč igra že vse od leta 2003, tako da je s klubom osvojil tudi tri šampionske prstane. Zdaj bo vstopil v osemnajsto sezono z Miamijem, zato so vsi soigralci po stažu videti kot pravi zelenci. Tudi Goran Dragić, ki je moštvo okrepil leta 2015 in je pred kratkim podpisal novo pogodbo.

Glenn Robinson III se seli v Sacramento

Zanj sta se ogrevala oba kluba iz Los Angelesa, Lakers in Clippers, pristal pa je v tretjem kalifornijskem klubu. Glenn Robisnon III bo namreč kariero nadaljeval v Sacramentu. 198 cm visoki krilni košarkar, ki je pred leti na tekmi zvezd zmagal v tekmovanju v zabijanju, tako nadaljuje s pogostimi selitvami. V ligo NBA je zakorakal kot član Minnesote, nato pa je igral še za Indiano, Detroit, Golden State in nazadnje Philadelphio. GR3 je sicer sin Glenna Robinsona, ki je v zaključku preteklega in začetku novega tisočletja igral v ligi NBA in bil med drugim prvak s SA Spurs in član ameriške reprezentance.

Gordon Hayward Foto: Reuters

Hayward iz Bostona v Charlotte

Saga okoli prihodnosti Gordona Haywarda je vendarle tudi uradno končana. 30-letni krilni košarkar, ki je kariero v ligi NBA začel pri moštvu Utah Jazz, v zadnjih letih pa je bil pomemben član Bostona, se seli v Charlotte. Sprva je zavrnil podaljšanje sodelovanja z Bostonom, nato pa se je njegov dosedanji delodajalec dogovoril za kupčijo, po kateri se seli v novo okolje. Pri Utah je sicer odigral sedem, pri Bostonu pa tri sezone.

Batum na poti v Los Angeles

Tudi francoski reprezentant Nicolas Batum menja delodajalca v ZDA. Uslugam 31-letnega branilca, ki je v svoji najboljši sezoni v povprečju dosegal dobrih 15 točk na tekmo, letos pa le še 3,2, so se odrekli pri Charlotte Hornets, kar so hitro izkoristili pri LA Clippers. Za nekdanjega člana Portlanda naj bi se sicer zanimal tudi New York.