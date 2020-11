Divja ameriška tržnica: Dario Šarić ostaja v Phoenixu, Marc Gasol k LA Lakers ...

Dario Šarić še tri leta v Phoenixu

Hrvaški košarkarski reprezentant Dario Šarić je podaljšal pogodbo z ekipo Phoenix Suns. Hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na poročanje ESPN, je zapisala, da bo 26-letni košarkar iz Šibenika v naslednjih treh letih zaslužil 27 milijonov dolarjev oziroma 22,8 milijona evrov.

Šarić, sin nekdanjega legendarnega košarkarja Šibenke Predraga, je v minuli sezoni v dresu zasedbe iz Arizone v povprečju dosegal 10,7 točke, 6,2 skoka in 1,9 podaje na tekmo. Krilni 208 cm visoki košarkar je pred tem igral za Philadelphio in Minnesoto, v domovini za Zrinjevac, Zagreb, Dubravo in Cibonm, med letoma 2014 in 2016 pa tudi za turški Anadolu Efes, poroča STA.

Še drugi Gasol pri LA Lakers

Košarkarji LA Lakers se bodo na pot branjenja naslova prvaka podali v nekoliko spremenjeni zasedbi. Še vedno bo prvi mož LeBron James. Pomembna okrepitev bo španski reprezentant Marc Gasol. Zanj naj bi se sicer zanimalo več klubov, med njimi še posebej ognjevito Golden State in dozdajšnji delodajalec Toronto. A zdi se, da odhaja v Los Angeles. Zanimivo, tam je pred leti močan pečat pustil tudi njegov starejši brat Pau Gasol.

Jayson Tatum še pet let v Bostonu …

Eden najboljših krilnih košarkarjev v ligi Jayson Tatum bo tudi v prihodnje nosil dres Bostona. Ta ga je leta 2017 kot tretjega izbral na naboru. Po treh izjemno uspešnih sezonah skupnega sodelovanja so mu zdaj Kelti ponudili novo pogodbo. Za nadaljnjo petletno zvestobo bo Američan, ki je marca dopolnil 22 let, v žep pospravil kar 195 milijonov ameriških dolarjev. Boston, za katerega bosta v prihodnje zaigrala tudi Tristan Thompson in Jeff Teague, je tako potrdil, da je prav Tatum jedro, okrog katerega gradijo ekipo.

… Donovan Mitchell pa v Salt Lake Cityju

Na zgoraj omenjenem naboru 2017 je bil izbran tudi Donovan Mitchell. V svoje vrste ga je povabilo moštvo Utah jazz, ki tega ni nikoli obžalovalo. V zadnji sezoni je v povprečju dosegal kar 24 točk, na sedmih norih tekmah končnice pa kar 36,3. Za nagrado ga zdaj čaka nova pogodba. Tudi njega petletna za vrtoglavih 195 milijonov ameriških dolarjev.

Bogdanović: ne v Dallas, ne v Milwaukee, ampak v Atlanto?

Eno bolj zanimivih imen na tržnici je srbski branilec Bogdan Bogdanović. Zanj naj bi se ogreval Dončićev Dallas, z eno nogo pa je bil že v Milwaukeeju. A novi delodajalec 28-letnega branilca utegne zdaj postati Atlanta. Po skorajšnjem odhodu iz Sacramenta, kjer razpada srbska enklava, se Bogdanoviću obeta štiriletna pogodba za dobrih 70 milijonov ameriških dolarjev. Toliko je ponudila Atlanta. Sacramento ima zdaj možnost, da ponudbo izenači.

Nekdanji "zmajček" se seli v Tampo

Nekdanji košarkar Cedevite Olimpije Aaron Baynes nadaljuje svoje popotovanje po klubih lige NBA. Robustni avstralski center bo po SA Spurs, Detroitu, Bostonu in nazadnje Phoenixu zdaj zaigral še za Toronto. Edino kanadsko moštvo v ligi pa zaradi koronavirusa in težav pri prehajanju meje sezone ne bo začelo v domači dvorani. Nekdanji prvaki so se namreč začasno iz Toronta preselili v Tampo na Floridi. Tja se ob Baynesu seli tudi Chris Boucher.