Sin Ljubljane je zapečatil milijonsko usodo

V objavi z naslovom Vrnitev zmaja in priloženim zapisom Sin Ljubljane, kapetan Miamija, ki ga je bilo mogoče ta teden videti tudi v slovenski prestolnici, so pri ameriškem poklicnem klubu Miami Heat potrdili podpis nove pogodbe z Goranom Dragićem.

Goran Dragić se ni podal v tipanje tržišča. Scenarij je bil, kot vse kaže, skrbno pripravljen. Le nekaj sekund po odprtem roku za pogajanja s prostimi igralci je sporočil, da ostaja v Miamiju. Manj kot uro po tem, ko so lahko klubi s prostimi igralci začeli podpisovati pogodbe, pa se je Ljubljančanov avtogram že znašel na floridskem papirju.

Besede o tem, kako pomemben je za ekipo Miamija Goran Dragić, več kot očitno niso bile prazne. Zato ne čudi, da je bil prvi večji korak podprvakov prav ureditev formalnosti s slovenskim organizatorjem igre. ''Vrnitev Dragića je bila za nas bistvena. Je dela naše ekipe, del naše kulture in naše družine. Prinaša veteransko vodstvo, poleg tega pa je še vedno sposoben igrati na zalo visoki ravni,'' je odmevno kadrovsko potezo v uradni izjavi za javnost komentiral predsednik kluba in vizionarski strateg Pat Riley.

Dragić je po drugi strani svoje povedal že tik pred selitvijo iz Ljubljane v Miami, ko je dejal: ''Zaključimo, kar smo začeli!'' S tem je kajpak napovedal naskok na naslov prvaka lige NBA. Brez slednjega je floridsko moštvo letos ostalo na zadnji stopnici, saj so bili v velikem finalu boljši LeBron James in soigralci iz LA Lakers. Prav šampionski prstan pa je za 34-letnega Ljubljančana po naslovu evropskega prvaka s Slovenijo še druga lovorika, s katero želi zaokrožiti kariero. Lov nanj bo začel 22. decembra, ko se bo dvignil zastor nove sezone.

Miami uradno še ni sporočil podrobnosti pogodbe. Neuradni viri pa poročajo o tem, da je častni zlati kapetan slovenske reprezentance podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono, pri čemer bo imel tedaj škarje in platno v rokah klub. V prvem letu podaljšanega sodelovanja naj bi Gogi, sicer najbolje plačani slovenski športnik, zaslužil 18 milijonov ameriški dolarjev, v morebitnem drugem pa 19,5 milijona. Ta pogodba Dragiću, ki je v ligi NBA igral še za Phoenix in Houston ter pred davčnim kleščenjem zaslužil debelih 115 milijonov $, obenem zagotavlja, da bo zanesljivo celotno sezono prebil v Miamiju, saj ga delodajalec ne sme vključiti v kupčijo s kakšnim drugim klubom.

Miami bo zadržal jedro ekipe iz nedavno končane sezone. Foto: Getty Images