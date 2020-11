Toronto Raptors našli novo začasno domovanje

Kanadsko moštvo Toronto Raptors bo prihajajočo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA začelo v Tampa Bayju, so sporočili v izjavi za javnost. Začasno domovanje na ameriških tleh, natančneje na Floridi, je posledica pandemije novega koronavirusa, ki vpliva na potovanja med Kanado in ZDA, ter strogih kanadskih ukrepov.

Raptors, sicer prvaki lige NBA v sezoni 2018/19, niso prejeli izjeme za potovanja v in iz države, za kar so zaprosili v zadnjih dneh. Kanada ima stroge ukrepe v boju z novim koronavirusom (14 dnevna karantena za vse potnike), zaradi česar so se v sodelovanju s floridskimi oblastmi in tamkajšnjim združenjem za šport pri Torontu odločili za začasno domovanje v dvorani Amalie.

Delili si jo bodo s hokejisti Tampa Bay Lightning, pogajanja s kanadskimi oblastmi pa še potekajo, je sporočil generalni menedžer ekipe Masai Ujiri. Vrnitev v lastno dvorano sredi sezone zato ni izključena.

Liga NBA se bo pričela 22. decembra, trening kampi pa 1. decembra, zaradi česar so morali Raptors pohiteti z začasno rešitvijo, da bi se izognili morebitnim težavam na začetku nove sezone.

Preberite še: