Kocka glede Dragićeve prihodnosti je padla

"Vesel sem naznanitve, da ostajam pri družini Miami Heat," je na Twitterju, Facebooku in Instagramu, na katerih mu skupaj sledi krepko prek milijon uporabnikov, le malo po polnoči zapisal Goran Dragić in tako končal ne prav dolgo trajajočo negotovost glede svoje prihodnosti v najboljši košarkarski ligi na svetu.

Objava Gorana Dragića na Instagramu:

Presenečenja glede odločitve 34-letnega nekdanjega slovenskega reprezentanta tako ni bilo, da bo šlo v to smer, pa je bilo slutiti že v četrtek, ko so splet preplavili plakati, ki so jih po Ljubljani polepili pri Miami Heat in svojega kapetana pozivali, naj ostane pri njih. Ne samo to, kot je razvidno ob videu, ki ga je Dragić ob naznanitvi svoje odločitve sporočil, so ga z njimi presenetili tudi doma. "Vesel sem, da bom spet oblekel dres Miamija," je ob tem povedal slovenski košarkarski zvezdnik.

Dve leti za 37,5 milijona ameriških dolarjev?

Podrobnosti pogodbe in podpisa pri Miamiju še niso naznanili, vedno dobro obveščeni severnoameriški novinarji, ki spremljajo ligo NBA, pa pišejo, da je Ljubljančan podpisal dveletno pogodbo, vredno 37,5 milijona ameriških dolarjev.

Dragić, pred katerim je že 13. sezona v ligi NBA, je v Miami prišel leta 2015, najbolj pa nase opozoril prav v tej sezoni, v kateri je bil sprva rezervist, potem pa trenerja Erika Spoelstro prisilil v pomembnejšo vlogo in bil potem med junaki Miamija na poti do velikega finala proti Los Angeles Lakers. Vročica je potem finale izgubila z 2:4, Dragić pa ga je s poškodbo nesrečno končal že na prvi tekmi.