"Če sem povsem iskren, lahko rečem, da je bilo težko." #video

"Če sem povsem iskren, lahko rečem, da je bilo težko. Še posebej na začetku, ko sem se sestal s Spojem (trener Erik Spoelstra, op. a.) in mi je razložil, kaj letos pričakuje od mene. V praksi to, da bom v igro vstopal z rezervne klopi in da bom šesti igralec našega moštva. Ko vrsto let igraš v prvi postavi, je to seveda težko sprejeti, hkrati pa sem se zavedal, da se vračam po poškodbi in da nisem več najmlajši," se je razgovoril 34-letni Ljubljančan, ki je trenutno prost igralec, si pa želi podaljšati pogodbo z Vročico.

Vročica je v finalu izgubila proti ekipi LeBrona Jamesa Los Angeles Lakers. Foto: Getty Images

"Kljub manjši vlogi še vedno lahko vplivaš na igro"

O novem položaju znotraj ekipe se je veliko pogovarjal z Udonisem, ki je pravkar podaljšal sodelovanje z Miamijem in bo v novi sezoni lige NBA – ta se bo začela 22. decembra – najstarejši igralec lige.

"Usvajal je naslove prvaka lige, zdaj pa sploh več ne dobi priložnosti na parketu, tam je bolj ali manj samo zaradi nas in mlajših igralcev. Vprašal sem ga, kako se je sam spopadal s tem. Odgovoril mi je, da je to del profesionalnega športa, poklicne košarke. Z leti se moraš vedno bolj prilagajati in se sprijazniti s tem, da bo tvoja vloga v ekipi vedno manjša, še vedno pa lahko vplivaš na igro, le da to počneš na drugačen način. Sicer pa še vedno dobivam dovolj minutaže. 26, 27 minut na tekmo. Zame je bilo pomembno predvsem to, da sem bil na parketu, ko se je tekma zaključevala. Ko se je tekma lomila, sem bil vedno zraven," je zadovoljen Gogi.

Dragić v prijateljskem objemu s soigralcem Jimmyjem Butlerjem. Foto: Getty Images

Ekipni duh pred egoizmom

Ponosen je na predstave Vročice v tej sezoni. "Že od začetka sezone smo imeli odlično kemijo, tako na parketu kot tudi zunaj njega. Nobenega ega ni bilo, nikoli ni bilo pomembno, kdo je dosegel največ točk. Na vsaki tekmi je izstopal nekdo drug. Igrali smo kot ekipa in to je po mojem mnenju tisto, kar nas je pripeljalo tako daleč in razlog, da smo bili v mehurčku tako uspešni."

Poškodba je stvar preteklosti

Opisal je tudi veliko razočaranje, ki ga je čutil po poškodbi tetive stopalnega loka, ki jo je staknil na prvi tekmi finala, o katerem je sanjal že kot otrok. "Razočaranje je bilo veliko. Nisem imel priložnosti igrati oz. nisem mogel igrati tako, kot bi si sam želel. Počel sem čisto vse, da bi lahko okreval, da bi prispeval svoj delež, pomagal ekipi, a ni šlo. Bolečine so bile premočne. Ni kaj, tako je, to sem sprejel in zdaj se že veselim naslednjih izzivov. Zdaj se počutim dobro, brez bolečin. Lahko se gibam normalno, tečem, mislim, da je poškodba stvar preteklosti."

"Odprt sem za različne predloge"

Ozrl se je tudi v prihodnost. Čakajo ga pogajanja pred novo sezono. Po izteku pogodbe z Vročico je namreč prost igralec. "Edino, kar si želim, je spoštovanje. V svojo igro sem vložil res ogromno energije in mislim, da sem dobro igral. Vem, da si me Miami želi, in upam, da bomo prihodnjo sezono lahko skupaj zaključili boj za šampionski prstan. Se pa zavedam, da je vse skupaj del posla in so mogoči različni scenariji. Odprt sem za različne predloge in na koncu se bomo odločili, kateri je zame in za mojo družino najboljši."