Antetokounmpo: Dvomov ni. LeBron James!

Čeprav je zadnji dve sezoni končal kot uradno najkoristnejši košarkar rednega dela lige NBA, pa nigerijsko-grški orjak pri Milwaukeeju Giannis Antetokounmpo nima težav z določanjem najboljšega v ligi. Pravi, da je to še vedno LeBron James, ki je ta teden podaljšal zvestobo LA Lakers, tako da bo v Kaliforniji ostal vsaj do leta 2023.

Ko je letos Giannis Antetokounmpo še drugo zaporedno sezono postal MVP, LeBron James ni deloval povsem brezbrižno. Obregnil se je predvsem ob sistem glasovanja, med vrsticami pa dal vedeti, da bi nagrado raje postavil v svojo vitrino. Nesporno kakovost in igralsko premoč je nato potrdil v končnici, v kateri so Los Angeles Lakers vodil do naslova prvaka, prejel pa tudi priznanje za najkoristnejšega igralca finala.

Ob začetku priprav na novo sezono, za katero ima sicer že v žepu pogodbo za dobrih 39 milijonov ameriških dolarjev, se je 35-letni zvezdnik iz Akrona zavezal še za dodatni dve leti v Kaliforniji. Po novi pogodbi, ki se bo iztekla leta 2023, bo na njegov račun kapnilo dodatnih 85 milijonov ameriških dolarjev.

James ob tem ne skriva, da želi LA Lakers popeljati do novega naslova prvaka, s čimer bi si sam priboril že peti šampionski prstan. Pri tem mu bo v oporo nekoliko spremenjena spremljevalna zasedba, katere ključni mož bo še naprej Anthony Davis, pomembna dodana vrednost pa bodo Marc Gasol, Montrezl Harrell in Dennis Schröder.

Foto: Guliverimage

Giannis še brez prstana

Del šampionske zasedbe iz Los Angelesa ostaja tudi Kostas Antetokounmpo, ki si obeta predvsem več igralnih minut. Medtem njegov starejši, uspešnejši in slavnejši brat Giannis ostaja v Milwaukeeju. Še brez prstana. Klub ga, kot kaže, še ni prepričal, da bi predčasno podpisal novo dolgoročno pogodbo. Ta bi mu lahko za petletno zvestobo prinesla vrtoglavih 230 milijonov ameriških dolarjev. A še bo vztrajal pri veljavni pogodbi, bo v prihajajoči sezoni ostal član Milwaukee Bucks, nato pa bo poleti 2021 prost igralec in zanesljivo prva zvezda igralske tržnice.

Po sedmih sezonah v ligi NBA, v katerih je napredoval od začetnega povprečja 6,8 točke na tekmo do letošnjih 29,5, pa 25-letni grški reprezentant odkrito priznava, da njegova kariera ne bo imela prave vrednosti brez lovorik. Letos je bil od boja za naslov prvaka kar krepko oddaljen, pa čeprav je Milwaukee redni del končal kot najboljša ekipa. Toda v končnici je nato naletel na Dragićev Miami, ki je pokazal način, kako z obrambnimi manevri omejiti Antetokounmpojev prispevek. Za nameček ga je nato izdalo zdravje.

"Igral bom, dokler ne bom česa osvojil," pravi eden od največjih zvezdnikov lige, za katerega se že leto pred iztekom veljavne pogodbe javno ogreva več klubov. Med njimi je tudi Dončićev Dallas.

Giannis Antetokounmpo in Goran Dragić: v drugem krogu končnice Foto: Reuters

"Ko bom najboljši, bom to povedal"

Je pa zato Giannis Antetokounmpo v nedavnem pogovoru za grški Cosmote TV brez ovinkarjenja razkril svoj pogled na razprave o najboljšem posamezniku v ligi. "LeBron je velik tekmec in najboljši košarkar na svetu. Če bo prišel dan, ko bom najboljši na svetu, bom z veseljem stopil v ospredje in to povedal. Toda trenutno je najboljši LeBron James. Poleg tega je s svojo kariero in vedenjem zgled za vse nas," je dejal nigerijski Grk.

V šali je celo dodal, da ne bi imel nič proti, če bi se znašla v isti ekipi. "Ko sem bil star 18 ali 19 let, sem gledal le nase. Nisem razumel, kaj je treba storiti za zmago. Zdaj želim zmagovati. To je tisto, po čemer se bodo določenega športnika ljudje spominjali. Če bi torej v moji ekipi igral James ali pa Kevin Durant in Anthony Davis, me manjša vloga ne bi motila," razmišlja 211 centimetrov visoki orjak.