Nedokončano delo ganjenega Gorana Dragića

"Ko ležem k počitku, razmišljam o naslovu prvaka. Tudi sanjam o tem," tri tedne pred prvo tekmo osrednjega cilja v novi sezoni in pravzaprav v preostanku kariere ne skriva Goran Dragić. Tudi zaradi tega se je vrnil v Miami, kjer ve, kaj ga čaka. Obenem tudi ve, da ima soigralce, s katerimi mu je dovoljeno pogledovati proti vrhu. Status prostega igralca na tržnici je bil tako bolj ali ne formalnost. Že nekaj sekund po odprtem roku za pogajanja je namreč naznanil, da ostaja na Floridi, nekaj ur po roku za podpisovanje pogodb pa je v klubskih prostorih pristavil svoj podpis na nov dvoletni dogovor.

Da gre za zgodbo dveh zaljubljencev, za katera je jasno, da bosta znova pristala skupaj, je bilo pravzaprav jasno že po koncu velikega finala, v katerem so Los Angeles Lakers strli odpor homogenega, a tudi zdravstveno močno načetega Miamija. Vse drugo je bila formalnost. Pa tudi všečna predstava za javnost. Vključno z edinstveno akcijo velikih plakatov, ki jih je prek ljubljanskih posrednikov v Kosezah naročil Miami. "Bil sem ganjen. Videl sem, kako zelo si me želijo. Vesel sem, da sem se vrnil," o podaljšanju sodelovanja, ki se je začelo leta 2015, razmišlja Dragić.

Ob prvem spletnem srečanju s sedmo silo v ZDA seveda ni mogel mimo vprašanj o finalnem porazu. Dejal je, da je to zdaj že zaprto poglavje. Podobno velja za neugodno poškodbo stopalnega loka, ki jo je dobil na prvi tekmi finala. Kot pravi, ima zjutraj še nekoliko tog občutek v podplatu, a ko se loti dela, nima nobenih težav. Za njim so namreč tudi prvi treningi s polno obremenitvijo, ki so potrdili, da je poškodba dokončno sanirana. Vseeno utegne vsaj na začetku sezone dobiti malce več oddiha. Podobno kot LeBron James, Jimmy Butler in drugi finalisti, katerih premor med obema sezonama je bil kratek.

Plakat, s katerim je Miami Dragiću v domači Ljubljani izkazal spoštovanje. Foto: MaPa

Dragić je preteklo sezono začel kot adut s klopi, nato pa se je v končnici vrnil v udarno peterko Miamija in bil eden od ključnih igralcev nespornega hita mehurčka v Orlandu. Trener Erik Spoelstra mu pred novo sezono še ni razkril svojih načrtov. Do sestanka naj bi prišlo v kratkem. "Tu sem, da pomagam. Tu sem za ekipo. Sprejel bom vlogo, ki mi jo bo namenil trener. Priznam, lani je bila selitev na klop zame malce šokantna. To je bilo pač nekaj novega. Če me bo letos doletela podobna vloga, mi bo precej lažje. Vedel bom namreč, kaj pričakovati," pravi 34-letni Ljubljančan.

Foto: Getty Images Gogi je lani kot prvi slovenski košarkar presegel mejo 100 milijonov ameriških dolarjev. Z dosedanjimi pogodbami je namreč zaslužil dobrih 115 milijonov, od česar mu je država seveda odtrgala velik davčni delež. Nova pogodba mu za dodatni dve sezoni prinaša še 18 in 19,4 milijona ameriških dolarjev. V novi sezoni pa bo postal tudi slovenski košarkar z najdaljšim igralnim stažem v ligi NBA. Do sedaj je zaigral na 817 tekmah rednega dela (52 v končnici). Beno Udrih je na parket stopil na 831 tekmah (43 v končnici), Rašo Nesterović pa na 811 tekmah (64 v končnici).

Miami bo sicer sezono odprl na božični dan, ko se bo ob 12. uri udaril z New Orleans Pelicans, torej z moštvom, kjer po novem v strokovnem štabu deluje tudi Goranov nekdanji klubski in reprezentančni soigralec Beno Udrih. "Veselim se božične tekme. To je vedno nekaj posebnega. Malce mi gre v nos le opoldanska ura. Dan pred tem bom preživel z družino in praznoval. Odprli bomo darila, nato pa bom hitro šel v posteljo in se pripravil na tekmo," pravi Dragić.

Zaveda se, da bo vsaka tekma rednega dela zaradi skrajšanega urnika (72 tekem) nekoliko bolj pomembna. Tudi mesta na konferenčni lestvici bodo igrala večjo vlogo kot v "mehurčku". A vseeno ga najbolj zanima končnica. "Imamo igralsko globino, ki nam zagotavlja, da bomo tudi v končnico vstopili sveži in tam prestavili v višjo prestavo. Veseli me raznolikost kadra. Imamo fante, ki znajo igrati v obrambi, pa tudi izjemne košarkarje v napadalni fazi. Prav zaradi tega se še toliko bolj veselim nove sezone. Čaka nas trdo delo. Želimo se vrniti v finale in v drugem poskusu dokončati delo," zagotavlja koseški zmaj, ki je večkrat dejal, da ima v sebi še dovolj goriva za tri do štiri sezone.

Foto: Guliverimage

Po igranju za Phoenix in Houston se zdi prav Miami idealno okolje za zaključek kariere. Ne le zaradi dobrega počutja in prijetnega družinskega okolja, temveč tudi ekipe ter igre, ki mu je pisana na kožo. "Tukaj sem pet let. Sprva sem imel težave, da sem se vklopil v to specifično klubsko kulturo. Zdaj je to moje življenje. Trudim se, da sem v najboljši formi. To je ta Miamijeva kultura. Ponosen sem, da sem del nje," pravi častni reprezentančni kapetan, ki je bil v medijskem terminu znova deležen tudi vprašanj o Sloveniji. Ob tem je pozdravil uvrstitev branilcev naslova na EuroBasket 2022, v isti sapi pa ponovil, da je njegova reprezentančna upokojitev dokončna.