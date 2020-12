Velika sprememba v ligi NBA

V ZDA so, kar zadeva marihuano, prisotni drugačni zakoni, ki se razlikujejo od zvezne države do zvezne države. V nekaterih je dovoljena uporaba in nabava marihuane, večina zveznih držav pa dovoljuje uživanje v zdravstvene namene.

V ZDA so, kar zadeva marihuano, prisotni drugačni zakoni, ki se razlikujejo od zvezne države do zvezne države. V nekaterih je dovoljena uporaba in nabava marihuane, večina zveznih držav pa dovoljuje uživanje v zdravstvene namene. Foto: Getty Images

Ljubitelji košarke nestrpno odštevajo dneve do začetka nove sezone lige NBA. Začela se bo tri dni pred božičem, v njej bodo nastopili tudi trije slovenski košarkarji (Goran Dragić, Luka Dončić in Vlatko Čančar), ki so se pred kratkim udeležili testiranja na novi koronavirus. S takšnimi testiranji bodo imeli v negotovem obdobju pandemije še opravka, se bodo pa izognili nekaterim, s katerimi so se srečevali v prejšnji sezoni. Do konca sezone namreč ne bo več testiranj na uživanje marihuane, vse več pa je mnenj, da je tovrstnim testiranjem v ligi NBA s tem odklenkalo za vse večne čase.

Zaradi pandemije novega koronavirusa se je vodstvo lige NBA po posvetu s sindikatom košarkarjev odločilo za veliko spremembo. O tem je po poročanju novinarja New York Times Marca Steina spregovoril tiskovni predstavnik lige NBA Mike Bass. ''Zaradi nevsakdanjih okoliščin v povezavi s pandemijo novega koronavirusa smo se s Sindikatom igralcev lige NBA (NBPA) dogovorili za začasno odpravo naključnih testiranj igralcev na uživanje marihuane. Velja za sezono 2020/21. Program naključnih testiranj bomo osredotočili na izdelke in zdravila, ki vplivajo na izboljšanje športnih dosežkov,'' je poudaril predstavnik najmočnejše profesionalne klubske košarkarske lige na svetu.

Odkar je prišel koronavirus, ni več testiranj na prisotnost marihuane

Na božični večer se bosta v ligi NBA pomerila Dallas (Luka Dončić) in prvak LA Lakers (LeBron James). Foto: Reuters Liga NBA tako nadaljuje boj proti zlorabi dopinga, a bo odslej bolj osredotočena na druge izdelke in zdravila kot pa na marihuano. Število testiranj v ligi NBA se je zmanjšalo zaradi upoštevanja pravil o varnosti igralcev med pandemijo covid-19. Vodstvo si namreč prizadeva, da bi zmanjšalo število (nepotrebnih) stikov med košarkarji in osebami, zadolženimi za testiranja.

Košarkarji so imeli v preteklosti ponavadi med sezono opravka z do šestimi naključnimi testiranji na uživanje marihuane. V prejšnji sezoni so bila v veljavi le do prekinitve sezone. Ko je spomladi zavladala pandemija novega koronavirusa, tovrstnih testiranj niso več opravljali. Podobno je bilo tudi ob koncu sezone, ko se je igrala košarka v ''mehurčku'' floridskega zabaviščnega parka Walt Disney World v Orlandu, tako pa bo ostalo tudi v sezoni 2020/21.

V ligi NBA je tako zaživela velika sprememba. Kar nekaj košarkarjev, pred leti je bil o tem zelo glasen Kevin Durant, si že dalj časa prizadeva, da bi marihuano umaknili s seznama prepovedanih substanc oziroma nedovoljenih poživil.