Zmagoslavna vrnitev Luke Dončića

Po več kot treh mesecih je Luka Dončić v noči na nedeljo znova stopil na parket lige NBA. Dallas Mavericks so se namreč pred začetkom sezone na prvi pripravljalni tekmi pomerili z Milwaukee Bucks in zabeležili zmago s 112:102. Slovenski košarkar je bil ob povratku pod koše skupaj z Maxijem Kleberjem prvi strelec svoje ekipe. Na delu so bili tudi Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem, ki so morali priznati premoč Golden Statu (107:105), slovenski košarkar je ob porazu svoje ekipe dosegel dve točki.