Po Dončiću je zbadljivk deležen še Harden

Prihodnost najboljšega strelca lige NBA ostaja negotova. James Harden je sicer odigral prvo pripravljalno tekmo v dresu Houstona, a po tekmi zavrnil pogovore z novinarji. Bolj glasni so bili zbadljivci v medijih in na družbenih omrežjih, ki zvezdniku očitajo kakšen odvečen kilogram. Podobne kritike je bil deležen tudi Luka Dončić.

Anthony Davis in LeBron James sta z Los Angeles Lakers, branilci naslova in velikimi favoriti tudi v novi sezoni, podpisala novi pogodbi ter s tem preprečila, da bi bila prihodnje leto osrednja zvezdnika prestopnega roka. Podobno je, kljub sprva drugačnim namigom, storil Giannis Antetokounmpo, ki ostaja član Milwaukee Bucks. V neverjetnem plesu "zelencev" bo Grk v prihodnjih letih zaslužil kar 228 milijonov ameriških dolarjev, na Davisov račun bo kapnilo dodatnih 190 milijonov, James pa bo do leta 2023 svoj bančni račun okrepil za dodatnih 85 milijonov.

Manj zadovoljen je z razpletom dogajanja na košarkarski tržnici James Harden, ki ni skrival, da želi zapustiti Houston, s katerim ima sicer sklenjeno čvrsto pogodbo, po kateri bo na njegov račun v prihodnjem letu nakazanih več kot 41 milijonov ameriških dolarjev. Toda prvi strelec lige NBA s povprečjem 34,3 točke na tekmo je jasno sporočil, da želi drugam. Sprva v Brooklyn Nets, nato v Philadelphio 76ers.

James Harden se je v noči na sredo vrnil pod koše. Foto: Reuters

Da bi bila situacija še bolj "vroča", je Harden poskrbel z nekajdnevno zamudo ob prihodu na začetek priprav. Še več, po prvih treningih namreč trenerski štab Houston Rockets ni vedel, kdaj se bo 31-letni Američan, ki se je medtem pojavil na fotografijah sproščanja v Las Vegasu, pojavil v Toyota Centru.

Pozneje se je le zglasil, opravil niz testiranj na covid-19 in v noči na sredo nastopil tudi na pripravljalni tekmi. V teksaškem obračunu je Houston z rezultatom 112:98 premagal San Antonio Spurs. Bradati zvezdnik je ob tem v dobrih 21 minutah dosegel 12 točk, ujel tri odbite žoge in zbral tiri asistence. Po tekmi so ameriški novinarji zaman poskušali dobiti košarkarjevo izjavo, ki bi malce bolj osvetlila njegov položaj in tudi prihodnost.

James Harden yesterday vs James Harden today pic.twitter.com/0ZbaD6HeD9 — NBA Central (@TheNBACentral) December 16, 2020

So pa zato splet preplavile fotografije, po katerih je mogoče sklepati, da ima Harden na račun trebušnega dela povečano težo kot v preteklosti. Podobnih zbadljivk je bil sicer pred dnevi deležen tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Ljubljančan je na kritike že odgovoril. "Na Twitterju je mogoče prebrati marsikaj. Je pa res, da še nisem najbolje pripravljen. Popravil se bom. Po drugi strani pa je dejstvo, da nikoli nisem bil neki mišičnjak," je za Dallas Morning News dejal Dončić.