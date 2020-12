Konec ugibanj o prihodnosti grškega orjaka

Eno od najbolj vročih vprašanj zadnjega obdobja v ligi NBA je danes dobilo odgovor. Če se je MVP preteklih dveh sezon Giannisa Antetokounmpoja v preteklih mesecih mnogokrat povezovalo z odhodom iz Milwaukeeja in selitvijo v Dallas, kjer naj bi združil moči z Luko Dončićem, pa je danes 26-letni košarkar demantiral vse govorice in podaljšal zvestobo Milwaukeeju. Kot poroča Adrian Wojnarowski, je Grkov agent Alex Saratsis sporočil, da je Antetokounmpo podpisal petletno pogodbo z možnostjo prekinitve po štirih letih, v tem obdobju pa bo zaslužil 228 milijonov dolarjev oziroma slabih 187,8 milijona evrov.

Pet najdražjih pogodb v zgodovini lige NBA:

1. Giannis Antetokounmpo (2020) - 228,2 milijona dolarjev (187,8 milijona evrov)

2. Russell Westbrook (2017) - 206,8 milijona dolarjev (170,2 milijona evrov)

3. Steph Curry (2017) - 201,2 milijona dolarjev (165,6 milijona evrov)

4. Klay Thompson (2019) - 189,9 milijona dolarjev (156,3 milijona evrov)

5. Anthony Davis (2020) - 189,9 milijona dolarjev (156,3 milijona evrov)

"To je moj dom, to je moje mesto. Počaščen sem, da bom lahko v prihodnjih petih letih še naprej nosil dres Milwaukeeja. Naredimo ta leta nepozabna. Šov gre naprej, gremo!" je na Twitterju zapisal Antetokounmpo. Grka je leta 2013 na naboru lige NBA šele kot 15. izbral Milwaukee. Pred tem je igral v drugi grški ligi, v svoji prvi NBA-sezoni je v povprečju dosegal le 6,8 točke na tekmo, a že v naslednjih dveh sezonah je zablestel v polnem sijaju, osvajal nagrade za največji napredek v ligi, leta 2017 pa si je prislužil prvi nastop na tekmi All-Star.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK