Vršilec dolžnosti tudi trajna rešitev?

"Selektor nas je postavil v sladko grenek položaj. Njegov mandat je bil omejen na štiri tekme. No, če bo nadaljeval v tem slogu, nam bo zakuhal veliko težavo. Ali pa rešitev," se je nasmehnil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, zadovoljen, da mu februarja ne bo treba trepetati za uvrstitev evropskih prvakov na EuroBakset 2022. Slovenska reprezentanca je namreč z zmagama nad Avstrijo in Ukrajino vse dvome razblinila že novembra v Stožicah, ko je izbrano vrsto vodil Aleksander Sekulić. Z njim se je vodstvo zveze dogovorilo za sodelovanje v obeh kvalifikacijskih oknih, nato pa …

"Sekulić ni bil zasilna, temveč v danih okoliščinah povsem premišljena rešitev. Z njim sem se pogovarjal tudi po novembrskem kvalifikacijskem oknu. Kako v prihodnje? Počakajmo. Sprva na konec kvalifikacij za EuroBasket 2022, nato tudi na to, kako bo urnik lige NBA vplival na olimpijske kvalifikacije. Vsekakor pa je Sekulić upravičil zaupanje. V dveh korakih nas je pripeljal tja, kamor smo želeli. Lahko pa rečem, da je Sekulić resen kandidat za selektorsko mesto tudi v prihodnje," pravi Erjavec, ki seveda ni mogel spregledati drugačnega pristopa sicer stalnih reprezentantov v ljubljanskem "mehurčku".

Matej Erjavec Foto: Sportida

Med prvimi, ki so Erjavcu poslali sporočilo s čestitko za uvrstitev na EuroBasket 2022, je bil tudi grški strokovnjak z opravljeno zagrebško košarkarsko šolo in Obradovićevim "doktoratom" Dimitrios Itoudis. Trener, ki sicer na klubski ravni vodi CSKA, je bil javna želja vodstva KZS, predvsem ob pogledu proti kvalifikacijam za olimpijske igre. Tudi ta ideja še zdaleč ni povsem zamrla, a je, kot poudarja Erjavec, trenutno v svetovni košarki preveč odprtih vprašanj, da bi 50-letnemu Grku v Moskvo že lahko poslal uradno ponudbo. "Ponavljam, počakajmo do konca kvalifikacij in na temeljite analize," dodaja.

Med neznankami, ki bodo verjetno razrešene v zadnjem trenutku, pa je tudi reprezentančni status Luke Dončića. Ta bi, vsaj na teoretični ravni, slovenski dres na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu lahko oblekel, če bi Dallas sezono lige NBA zaključil pred konferenčnim finalom. "Težko je navijati za to, da se Dallas ne prebije visoko v ligi NBA. A če bo Luka na voljo, bo zanesljivo igral," pravi predsednik KZS in dodaja: "Je pa Luka vsekakor pokazal pravi odnos. Včasih smo mu to celo malce očitali. Zdaj pa je resnično naredil vse, da bi novembra igral za reprezentanco. Povezan je s fanti."