Razkrita imena selektorjev košarkarskih reprezentanc

Reprezentanco fantov do 20 let bo vodil Dejan Jakara, reprezentanco fantov do 18 let Peter Markovinovič, selektor reprezentance fantov do 16 let bo Dejan Gašparin, žensko reprezentanco do 18 let bo vodil Ernest Novak, na mestu reprezentance deklet do 16 let pa bo deloval Robert Matevžič.

Reprezentance mlajših starostnih kategorij bodo prihodnje poletje tako vodili selektorji, ki so bili za to vlogo predvideni že v letošnjem koledarskem letu, a so fantje in dekleta ostali brez nastopov, saj so bila vsa prvenstva pod Fibinim okriljem zaradi epidemije koronavirusa odpovedana. Slovenske reprezentance bodo tekmece za evropska prvenstva predvidoma dobile v januarju.

