Z Dončićem sta kot Butec in butec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in Boban Marjanović sta postala prijatelja.

Luka Dončić in Boban Marjanović sta postala prijatelja. Foto: Reuters

Na treningu so srbskega košarkarja Bobana Marjanovića vprašali o njegovem odnosu z Luko Dončićem, s katerim poskrbita, da je vzdušje v garderobi Dallasa bolj sproščeno. "Sva kot Butec in butec (film iz leta 1994, ki ga igrata Jim Carey in Jeff Daniels, op. a.). Lahko ugibate, kdo je kdo. Zabavava se," pravi Bobi.

Ko pride do posla na parketu, je prisotna resnost. Marjanović največkrat igra v drugi peterki, Dončić jasno v prvi, a se slovensko-srbska naveza prav tako znajde skupaj na parketu.

Pri Dallasu polna hiša

Luka zaradi svojih odličnih predstav sicer preživi na parketu bistveno več minut, medtem ko ima Marjanović ob sebi "tekmece" v Maxiju Kleberju in Willieju Cauley-Steinu. Prvi v vrsti je Dwight Powell, ob povratku po težavah s kolenom pa bo še Kristaps Porzingis.

Ob ponovni oživitvi lige v pretekli sezoni, ko je koronavirus spremenil koledar NBA, se je Marjanović večkrat znašel v središču dogajanja, saj sta bila Powell in Cauley-Stein na stranskem tiru.

Foto: Reuters

Zdaj je hiša spet nekoliko polna, saj sta se oba vrnila v pogon. "Imamo odlično kolekcijo visokih košarkarjev. Na papirju ni dovolj prostora za vse, da bi igrali vsako tekmo. Naši visoki košarkarji bodo morali biti pripravljeni na vse. Bobi je bil preteklo sezono vedno pripravljen. Igral je takrat, ko smo ga potrebovali. Spet bo moral biti pripravljen. Enako je s preostalimi visokimi košarkarji. Težko bo določiti minute za vse, kar je dobrodošlo. To pomeni, da bomo imeli globino in veliko košarkarjev za različne taktične različice," je o številčni zasedbi visokih košarkarjev dejal glavni trener Rick Carlisle.

Če ne pomagam na parketu, to počnem na klopi

In Boban se strinja s takšnim konceptom, ki ga imajo pri Dallas Mavericks: "Navdušen sem. Biti na igrišču je blagoslov. Zdrav si, imaš službo, lahko pomagaš ekipi … Če ne pomagam na parketu, pa to počnem na klopi."

V pretekli sezoni je zaradi poškodb dobil nekoliko več priložnosti. Foto: Getty Images

Dallas je sestavil ekipo 15 košarkarjev, s katero bo vstopil v novo sezono. Kot zadnji je bil odstranjen Courtney Lee.

Najverjetnejša začetna postava Dallasa: Luka Dončić, Dwight Powell, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr., Josh Richardson.

Klop: Maxi Kleber, Jalen Brunson, Wes Iwundu, Josh Green, Trey Burke, Willie Cauley-Stein, James Johnson, Boban Marjanović, Tyrell Terry, Kristaps Porzingis (poškodovan).