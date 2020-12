Luka Dončić: To ni dobro zame, ni dobro za ekipo

"To je bila šele prva tekma sezone," je cmok po porazu proti Phoenixu, za katerega je prevzel del odgovornosti, pogoltnil Luka Dončić, ki je v uvodni tekmi sezone dosegel 32 točk, in misli preusmeril proti osrednji tekmi vselej izjemno spremljanega božičnega sporeda. V noči na soboto ga namreč v dresu LA Lakers čakata LeBron James in Anthony Davis.

Ko za košarkarja v ligi NBA sklenemo, da ni imel svojega strelskega večera, pa je vseeno tekmo končal pri 32 točkah, je jasno, da beseda teče o enem največjih kalibrov. To je bila zgodba o Luki Dončiću na Dallasovi otvoritveni tekmi sezone 2020/21. Da strelski instrumenti niso povsem naravnani, je začutil že v prvi četrtini, ko je zgrešil šest metov v nizu, zato je svojo igro močno prilagodil. Pomaknil se je pod koš, poskušal igrati s telesom, iskal osebne napake ali lahke koše, obenem pa žoge namenjal prostim soigralcem.

Tako je prišel do zavidanja vrednih 32 točk, osmih skokov in petih asistenc. Da pa bi povsem pozabil na vseh šest zgrešenih metov za tri točke in prazne naboje v trenutkih, ko bi se tekma lahko prelomila, pa je manjkala zmaga nad Phoenixom (102:106). "Poraz gre tudi na moj račun. Izvedel sem nekaj slabih metov. To ni dobro zame, ni dobro za ekipo. To moram spremeniti. Bolj bi se morali oklepati stvari, ki so delovale," je po porazu dejal Dončić in hitro pristavil: "Jasno je, da želim vsako tekmo končati na zmagovalni strani. A vendarle, to je bila prva tekme sezone."

Deset čez 30 V prvih dveh večerih nove sezone lige NBA je sicer deseterica prekoračila mejo 30 doseženih točk. Izstopala sta Ja Morat in Terry Rozier s 44 in 42 točkami. Dončićev večni tekmec Trae Young jih je dosegel 37, MVP zadnjih dveh sezon Giannis Antetokounmpo dve manj, Jaylen Brown in Paul George sta se ustavila pri 33, poleg slovenskega zvezdnika je 32 točk dosegel še najbolj znani litovski sin Domantis Sabonis. Bradley Beal je vknjižil 31 točk, Jayson Tatum pa eno manj.

Foto: Reuters

Dončić ne skriva, da je njegova velika želja šampionski prstan. "Že v tej sezoni, če bo mogoče," pravi. Ob tem je seveda utemeljeno vprašanje, ali ima Dallas ob skromni aktivnosti na tržnici in stalnih zdravstvenih težavah latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa primerno spremljevalno ekipo za legitimno spogledovanje z naskokom na naslov prvaka. Posledično teksaško moštvo na stavnicah ne kotira prav visoko. Povsem drugače pa je ob vprašanju o glavnih kandidatih za najkoristnejšega igralca lige.

Na tej ravni je Dončić med glavnimi favoriti. Poleg njega še Giannis Antetokounmpo in Anthony Davis, medtem ko utegne LeBron James v rednem delu nekoliko varčevati z močmi. "Zaradi teh napovedi ne čutim dodatne odgovornosti. MVP? Če bom, bom. Če ne, ni panike. Računam na veliko let v ligi NBA in veliko tovrstnih priložnosti. Moja prva želja je šampionski prstan," na začetku svoje tretje sezone v najmočnejši ligi na svetu razmišlja ljubljanski zvezdnik, ki je prvo leto končal kot najboljši novinec, drugo pa že v prvi peterki.

Mojster prilagoditev

Da ima v svojih vrstah košarkarja, ki v sebi skriva nekaj več, je kljub porazu proti Phoenixu ponovil tudi trener Dallasa Rick Carlisle. Pravi, da še ni videl tako mladega košarkarja, ki bi se na tako mojstrski način prilagajal toku tekme. V tem primeru je meril na slab odstotek meta in posledično spreminjanje težišča igre.

Prav to je področje, na katerem je Dončič najmočnejši. Njegova igra nikoli ni bila enolična, zato je tudi ena največjih ugank za tekmečeve obrambe, ki ne vedo, ali bo vrgel z velike oddaljenosti, se odločil za prodor, si poskušal izboriti položaj s hrbtno igro ali pa s podajo našel košarkarja, na katerega je pozabila celo televizijska kamera.

Foto: Guliverimage

Božična poslastica

O tem, kako zelo cenjen je v ligi NBA Dončić, predvsem pa o tem, da na njem marketinških aktivnosti ne gradi zgolj Dallas, temveč vse bolj tudi krovna blagovna znamka lige NBA, priča tudi naslednja tekma. Ob pripravi tekmovalnega urnika je namreč vodstvo lige v središče božičnega košarkarskega programa, ki velja za enega od vrhuncev sezone, postavilo tekmo Mavericks - LA Lakers. Z jasnim namenom, da se v središču pozornosti znajdeta James in Dončić.

"To je nekaj posebnega. Božični dan, tekma proti prvakom … Je pa dolga pot do tega, da res postaneš obraz lige. Zdaj se predvsem veselim tekme," o božični poslastico (v noči na soboto ob 2.00) in vprašanju o obrazu lige pripoveduje LD77. Ni skrivnost, da je bil v letih, ko je bil del lige NBA le kot spletni evropski navdušenec, prav James njegov vzornik.

Zato ob vprašanjih o primerjavah s prvim zvezdnikom lige in nedavnim najkoristnejšim igralcem finala deluje še posebej ponižno. Zlasti takrat, ko mu je sedma sila omenila, da si ga je LeBron zaželel kot prvega nosilca čevljev svoje znamke pod okriljem Nike. "Res je nekaj posebnega, ko slišiš kaj takšnega," pravi Luka, ki je lani prešel pod okrilje Air Jordan.