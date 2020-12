Prvaki lovijo tretjo zmago v nizu, Slovenci počivajo

Noč na torek bo v severnoameriški košarkarski ligi minila brez slovenskih nastopov, tako Luka Dončić kot Goran Dragić in Vlatko Čančar namreč počivajo, bo pa na sporedu pet drugih tekem. Na delu so tudi prvaki, košarkarji Los Angeles Lakers, ki so po porazu na uvodni tekmi sezone na naslednjih dveh tekmah zmagali in zdaj iščejo tretjo zmago v nizu.