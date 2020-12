Bradati Harden si je dal duška #video

James Harden, ki se je v zadnjih dneh znašel v precejšnji nemilosti, saj se na spletnih omrežjih pojavil posnetek, ki jasno dokazuje, da je zvezdnik kršil protokol v zvezi s pandemijo covida-19. Udeležil se je namreč zabave v zaprtem prostoru, poleg tega ni nosil maske in se ni držal predvidene medosebne razdalje. Napaka ga bo stala kar 50 tisoč evrov, da o madežu, ki si ga je pridelal sploh ne govorimo.

A kot kaže je bradatega Američana, ki se mu je karantena zaradi nočnega življenja iztekla prejšnji petek, to samo še podžgalo. Na prvi tekmi Houstona v tej sezoni – sploh prvo proti Oklahomi so zaradi okužb s koronavirusom v ekipi morali preložiti – je prikazal izjemno predstavo.

Na obračunu s Portlandom v gosteh je v 43 minutah zadel kar 44 točk (met iz igre 12/22, prosti meti 14/16 meti) in bil najuspešnejši tudi pri asistencah (17).

Rakete so kljub zdesetkani postavi ob zvoku sirene izenačile, nato pa v podaljšku izgubile za dve točki (126:128). K zmagovalni ekipi je največ prispeval CJ McCollum, ki je tako kot Harden dosegel 44 točk, tudi ključno trojko šest sekund pred iztekom podaljška.

Vrhunci obračuna med Portlandom in Houstonom:

Damian Lillard je v statistiko zmagovalnega moštva dodatno prispeval 32 točk, pri poražencih pa je izstopal še Christian Wood z 31 točkami in 13 skoki.

Atlanta je s 122:112 premagala Memphis (Trae Young je k zmagi prispeval kar 36 točk), medtem ko je Oklahoma s 109:107 ugnala Charlotte.

Orlando je bil boljši od Washingtona s 130:120, Philadelphia je New York Knicks premagala s 109:89, obračun Indiane in Chicaga se je končal z izidom 125:106 v korist Indiane, medtem ko so košarkarji San Antonia edino kanadsko moštvo v ligi NBA Toronto premagali s 119:114.

Minnesota je s 116:111 ugnala Utah, Sacramento pa je bil boljši od Phoenixa s 106:103.

Charlotte Hornets : Oklahoma City Thunder 107:109

T. Rozier 19, P.J. Washington 18; S. Gilgeous-Alexander 24, G. Hill 21

Detroit Pistons : Cleveland Cavaliers 119:128 (po dveh podaljških)

J. Grant 28 in 10 sk., B. Griffin 26; C. Sexton 32, A. Drummond 23 in 16 sk.

Washington Wizards : Orlando Magic 120:130

B. Beal 39, T. Bryant 19; N. Vucevic 22 in 17 sk., M. Fultz 21

New York Knicks : Philadelphia 76ers 89:109

J. Randle 25, A. Burks 22; J. Embiid 27 in 10 sk., T. Harris in S. Curry po 17

Chicago Bulls : Indiana Pacers 106:125

Z. LaVine 17, L. Markkanen 19; D. Sabonis 22, 10 sk. In 11 as., T.J. Warren 23



San Antonio Spurs : Toronto Raptors 119:114

D. DeRozan 27, P. Mills 21; F. VanVleet 27, C. Boucher 22 in 10 sk.

Utah Jazz : Minnesota Timberwolves 111:116

J. Clarkson 23, D. Mitchell 21; D. Russell 25, K. Towns 16 in 12 sk.

Portland Trail Blazers : Houston Rockets 128:126 (po podaljšku)

C. McCollum 44, D. Lillard 32; Harden 44 in 17 as., C. Wood 31 in 13 sk.

Sacramento Kings : Phoenix Suns 106:103

D. Fox 24, M. Bagley III13 in 11 sk., D. Booker 26, C. Paul 22 in 12 as.



Memphis Grizzlies : Atlanta Hawks (112:122)

T. Young 36 in 9 as.; J. Morant 28