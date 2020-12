Epsko in veličastno! Dončić z Dallasom pomendral Clippers, padel je rekord lige NBA!

Luka Dončić je tudi drugo tekmo v tej sezoni v dvorani Staples odigral v zelenem dresu in pomagal Mavericks do prve zmage v tej sezoni. In to kakšne! O njej se bo govorilo še leta ...

Luka Dončić je tudi drugo tekmo v tej sezoni v dvorani Staples odigral v zelenem dresu in pomagal Mavericks do prve zmage v tej sezoni. In to kakšne! O njej se bo govorilo še leta ... Foto: Reuters

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih devet dvobojev, dogajanje pa se je začelo z zgodovinsko zmago Dallas Mavericks v mestu angelov. Telički so ponižali Los Angeles Clippers (124:73) in se jim maščevali za izpad v zadnji končnici. Luka Dončić je blestel. Prispeval je 24 točk, 9 skokov in 8 asistenc. Moštvu je pomagal do absolutnega rekorda lige NBA. Dallas je postal prvi v zgodovini tekmovanja, ki je prvi polčas dobil za 50 točk, Clippers pa so izkusili najhujši poraz, odkar nastopajo v ligi NBA!

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 73:124 (57:104, 27:77, 13:37)

Učinek Luke Dončića: 24 točk (met za dve 8/13, met za tri 0/5, prosti meti 8/9), 9 sk., 8 asist., 1 ukr. žoga, 2 ukr. žoga v 25 minutah in 55 sekundah

V dvorani Staples se je 27. decembra 2021 pisala zgodovina. Liga NBA takšnemu srečanju, zlasti uvodnemu polčasu, še ni bila priča! Košarkarji Dallasa so v srečanje s krvniki v prejšnji sezoni, Los Angeles Clippers je v prvem krogu zadnje končnice s 4:2 izločil prav Mavericks, krenili zelo odločno. Gostitelji niso našli pravega odgovora na razigran napad gostov, ki so tudi tokrat igrali v zelenih dresih in se znesli nad favorizirano ekipo.

Vrhunci nenavadnega srečanja v Los Angelesu:

Skoraj pri vsakem košu je imel prste vmes Luka Dončić. Mladi Ljubljančan je predstavljal gonilno silo Dallasa. Njegove statistične rubrike točk, skokov in asistenc so se pridno polnile, do konca prve četrtine, ki jo je Dallas dobil kar za +23, je zbral že 13 točk, 6 skokov in 4 asistence, tako da je v mestu angelov zadišalo po krstnem trojnem dvojčku Dončića v novi sezoni.

Vodstvo gostov iz Teksasa je strmo naraščalo, Clippers, ki niso mogli računati na prvega zvezdnika Kawhija Leonarda (zaradi udarca, ki ga je prejel na nedavnem gostovanju v Denverju, je dobil osem šivov v notranjem delu ust), manjkal je tudi v Sloveniji še kako osovražen Marcus Morris (poškodba kolena), ki se je poleti v končnici loteval Dončića s tako umazanimi in spornimi prijemi, da se je ob tem dvigovalo ogromno prahu in negativne energije.

Vrhunci Luke Dončića na dvoboju v Los Angelesu:

Clippers so poleti v Orlandu izločili Mavericks, tokrat pa so bili povsem nebogljeni v napadu. Točke je ob vse prej kot bajnem metu iz igre dosegal le Paul George, prvega soigralca pa je poleg svojega imena na seznamu za strelce dočakal šele v 9. minuti srečanja. To je postal Hrvat Ivica Zubac. Pri Dallasu je v napadu izstopal tudi novinec Josh Richardson, ki je tako kot Dončić prvo četrtino končal pri 13 točkah.

Od +23 do +50!

Luka Dončić je s soigralci poskrbel za nov rekord lige NBA! Še nikoli v zgodovini tekmovanja ni nobena ekipa po prvem polčasu vodila za 50 točk! Foto: Reuters Če je kdo pomislil, da si je Dallas tako prepričljivo vodstvo priigral zgolj po naključju in se bodo gostitelji, ki so v uvodnih dveh nastopih v novi sezoni premagali Los Angeles Lakers in Denver, hitro prebudili, se je zelo motil. Sledilo je še bolj norih 12 minut Mavericks. Sledil je tornado, ki je v dvorani Staples odpihnil gostitelje in jih pribil na sramotilni steber.

Rezervna postava Dallasa je kot za stavo polnila koš, prednost je rasla še hitreje kot v prvi četrtini. Clippers že dolgo niso delovali tako nebogljeno. Sedem minut in pol do konca uvodnega polčasa so izbranci Ricka Carlisla vodili za okroglih 40 točk! Neverjetno, a resnično.

Kmalu pa je postala predstava Dallasa še bolj veličastna. Ko je v igro vstopil še Dončić, zadel nekaj zaporednih metov iz igre in število svojih točk povišal na 18, se je neverjeten trend, po katerem so se ljubitelji statistike hitro poglobili v pregledovanje arhivov, še nadaljeval. Ko je Dallas odšel na premor s prednostjo 50 točk, se je najbolj zanimivo vprašanje ponujalo kar samo. Je bil pravkar postavljen nov rekord lige NBA?

Dallas postavil nov rekord lige NBA Telički so prvi polčas v gosteh dobili s 77:27, s tem pa prizadejali Los Angeles Clippers, enim izmed največjih favoritov za najbolj odmevne dosežke v novi sezoni lige NBA, zgodovinsko sramoto. The Mavericks lead the Los Angeles Clippers by 50 points at the half, setting a new franchise and @NBA record.



The NBA’s previous record for largest lead at the midway point was 47 points by GSW on 11/2/1991 against SAC. pic.twitter.com/2AR0LBZCwM — Mavs PR (@MavsPR) December 27, 2020 To je bil polčas, o katerem se bo še dolgo govorilo. Padel je absolutni rekord lige NBA, saj je Dallas postal prvi klub, ki je v zgodovini tekmovanja - od sezone 1954/55, odkar so napadi časovno omejeni - dobil prvi polčas kar za 50 točk. Pred tem so bili rekorderji košarkarji Golden State Warriors, ki so v sezoni 1991/92 odšli na počitek proti Sacramentu s +47. Košarkarji Clippers kar niso mogli verjeti, da so v 24 minutah dosegli pičlih 27 točk.

The biggest halftime lead in NBA history now belongs to us 😁 pic.twitter.com/FiHfjSnDZ3 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020

Pri Dallasu se je med strelce vpisalo vseh deset igralcev, ki so stopili na parket. Največ točk je dal Dončić (18), ki je prebil na parketu dobrih 15 minut, Richardson jih je dodal 15, blestela sta tudi Jalen Brunson (9) in Dorian Finney-Smith (8).

Pri nejevoljnih in anemičnih domačinih je izstopal le George (13 točk), ki pa je zgrešil vseh šest metov za tri točke. Dallas je metal izza velike črte 9/20 (Dončić je zgrešil vse tri poizkuse), Clippers pa katastrofalnih 1/19. Gostje so prevladovali tudi v skokih (32:16), še bolj v asistencah (16:3), v zgodovino se je zapisal nov rekord.

Najhujši poraz Clippers v zgodovini lige NBA!

Paul George je bil s 15 točkami prvi strelec Clippers, ki so v napadu dosegli le skromnih 73 točk, za tri točke pa metali 4/33. Foto: Reuters Gostitelji so edini trenutek, ko jim je steklo v napadu, dočakali na začetku drugega polčasa. Kot da bi Dallasu po neverjetni prednosti, ki so si jo priigrali v prvem polčasu, že zmanjkalo motivacije, so Los Angelesu dopustili, kako je dosegel delni rezultat 10:0 in skupen rezultat znižal na nekoliko manj ''bolečih'' 40 točk razlike.

Trener Dallasa je odgovoril z minuto odmora, po njej pa so Mavericks hitro popravili napake in še naprej parali živce domačinom. Nadaljevali so v svojem slogu in v redko videnem vročem večeru vrnili prednost na +50. Takrat je igro zapustil Dončić. Čeprav je odigral le 26 minut, je bil s 24 točkami prvi strelec srečanja, do trojnega dvojčka pa sta mu zmanjkala le en skok in dve asistenci. Zadnjo četrtino je pričakovano presedel na klopi in užival v spektaklu.

Rezervisti Dallasa so še naprej poniževali gostitelje, na koncu pa zmagali s 124:73! To je druga najvišja zmaga Mavericks v zgodovini lige NBA. Za več točk so odpravili tekmeca le 13. novembra 2014, ko so s 123:70 ponižali Philadelphio. Clippers so na drugi strani doživeli enega najbolj bolečih porazov v zgodovini tekmovanja, vsekakor pa najvišjega, odkar se dokazujejo v ligi NBA. Pred tem so izgubili za -50 proti Seattlu, bilo je 2. decembra 1988, dobrih 32 let pozneje pa jim je Dallas na krilih 21-letnega Slovenca zadal še višji poraz. Kar za 51 točk!

Dallas se po treh zaporednih gostovanjih, v katerih so vknjižili eno, a še kako odmevno zmago, vračajo domov. V noči na 31. december bodo prvič zaigrali v domači dvorani. Pomerili se bodo proti Charlotte Hornets.

Liga NBA, 27. december: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 73:124 (57:104, 27:77, 13:37)

George 15 (met iz igre 3/13), Ibaka 13, 9 sk.; Dončić 24 točk (met za dve 8/13, met za tri 0/5, prosti meti 8/9), 9 sk., 8 asist., 1 ukr. žoga, 2 ukr. žoga v 25 minutah in 55 sekundah, Richardson 21 (trojke 4/8), Hardaway Jr. 18 (trojke 4/8)



