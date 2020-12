Košarkarji Milwaukeeja so izjemno predstavo na Floridi zaznamovali z novim rekordom lige in se Vročici maščevali za izpad v končnici lige NBA v prejšnji sezoni.

V pestrem večeru v ligi NBA je bilo odigranih kar deset tekem. Podprvaki Miami Heat so doma doživeli visok poraz proti motiviranim Milwaukee Bucks (97:144), ki jih še vedno peče ''poletni'' izpad v polfinalu vzhodne konference proti Vročici. Razigrani gostje so ponižali Miami, hkrati pa poskrbeli za nov rekord lige NBA, saj so dosegli kar 29 trojk. Goran Dragić je dosegel dve točki in bil edini slovenski strelec večera, saj je Denver brez pomoči Vlatka Čančarja ostal praznih rok v Sacramentu.

Košarkarji Milwaukeeja so se znesli nad Miamijem. Začeli so odlično, povedli z 12:0, po prvi četrtini pa že vodili za 20 točk (46:26). Prednost je v nadaljevanju le še rasla, dobili so prav vse četrtine, na koncu pa se veselili prepričljive zmage s kar 47 točkami razlike! Zmagali so s 144:97 in Miamiju prizadejali skoraj tako visok poraz, kakor ga je Dončićev Dallas v nedeljo nebogljenim Los Angeles Clippers, ko je že po prvem polčasu vodil za +50 (77:27), na koncu pa premagal tekmeca iz Kalifornije kar za 51 točk.

Mavericks so takrat poskrbeli za nov rekord lige NBA, največjo prednost po prvem polčasu, zgodovino pa so v noči na sredo pisali tudi Bucks. Postali so prva ekipa v zgodovini tekmovanja, ki so tekmecu v rednem delu srečanja nasuli kar 29 trojk. Prejšnji rekord je znašal 27.

Izza velike črte je zadelo v polno kar 12 košarkarjev Milwaukeeja, pri metu za tri točke je bil neuspešen, le kdo bi si mislil, ravno najboljši igralec Giannis Antetokounmpo. Grški zvezdnik je bil v nenavadnem srečanju z devetimi točkami šele osmi najboljši strelec pri zmagovalcih, za tri točke pa je zgrešil oba poizkusa.

Njegovi soigralci so bili veliko bolj natančni, zadeli so 29 od 49 metov in poskrbeli za nepozaben dosežek, ki je poskrbel za nov rekord. Pri trojkah je prevladoval Jrue Holiday (šest), Donte DiVincenzo jih je dosegel pet, Khris Middleton pa štiri.

Pri gostiteljih je bil najbolj razpoložen Tyler Herro, ki je končal dvoboj pri 23 točkah. Slovenski as Goran Dragić je na parketu prebil manj kot deset minut in dosegel dve točki. Miami ni zaigral v najmočnejši zasedbi, saj je zaradi poškodbe gležnja manjkal Jimmy Butler.

Liga NBA, 29. december: