Martina Ratej in doping

Začnimo z atletskim škandalom. V začetku marca je slovensko športno javnost pretresla vest, da so najuspešnejšo slovensko metalko kopja Martino Ratej ujeli pri jemanju nedovoljenih poživil. Vzorec, ki ga je Ratejeva oddala na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, kjer je zasedla 7. mesto, ni bil tak, kot mora biti.

"Obveščena sem bila, da so v mojem urinskem vzorcu iz leta 2012 odkrili snovi clostebol metabolit, ki je bila v letu 2012 in je še danes na seznamu prepovedanih snovi Mednarodne protidopinške agencije. Kljub temu, da je bila raven snovi v mojem urinu zelo nizka, ne zanikam, da sem kršila pravila Protidopinške agencije (Wada)," je po novici o dopinškem prekršku pojasnila atletinja iz Loč.

"Po analizi vseh prehranskih dopolnil in predpisanih zdravil sem ugotovila, da je clostebol v moje telo prešel prek zdravila za zdravljenje ginekoloških težav, ki so me pestile v obdobju pred olimpijskimi igrami v Londonu in zaradi katerih še danes opravljam redne ginekološke preglede," je razložila Ratejeva.

Martino Ratej so suspendirali 10. marca. Suspenz še vedno traja. Foto: Reuters

Zagotovila je, da vseskozi sodeluje z Wado in da je agenciji posredovala vso zdravniško dokumentacijo, ki pa jo je bilo zaradi časovne oddaljenosti izjemno težko zbrati. Ratejeva je povedala, da je v začetku leta 2012 zaprosila tudi za zdravstveno izjemo, ta je zdaj del dokumentacije, ko jo je posredovala Wadi.

Za zdaj epiloga še ni, kazen še ni bila izrečena, a suspenz ostaja. Ratajeva trenira in čaka na ugodno rešitev, obupala še ni niti nad nastopom v Tokiu 2021.

Rudy Gobert in velika neumnost

Nekaj dni pozneje je javnost obnemela zaradi košarkarja, člana Utah Jazz Rudyja Goberta, ta je pred nekaj dnevi podpisal kar 200 milijonov dolarjev vredno pogodbo. Francoski center je bil tarča ogorčenja, potem ko se je na eni izmed novinarskih konferenc namerno dotaknil vseh novinarskih mikrofonov, čez dva dni pa je postal prvi košarkar v ligi NBA, ki je bil pozitiven na novi koronavirus in s tem ustavil tekmovanje v ligi NBA. Njegovo objestno potezo so obsodili vsi, pozneje se je pokesal tudi francoski orjak, ki se ni le opravičil, temveč je vsem tistim, ki jih je koronavirus zaradi takšnih in drugačnih razlogov prizadel, tudi podaril pol milijona dolarjev.

"Vem, da so ljudje prizadeti na nešteto načinov. Ta donacija je prvi korak, ki odraža moje spoštovanje in podporo vsem prizadetim. To je eden od prvih korakov, ki jih bom naredil za pozitivne spremembe. Hkrati se bom še naprej učil o bolezni covid-19 in izobraževal druge," je zapisal 28-letni zvezdnik ekipe Utah Jazz.

Slovenski sodnik in racija

Maja je slovenske medije polnil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Delivec pravice se je namreč znašel med 35 osebami, ki so jih po raciji v Republiki Srbski privedli na policijsko postajo v Bijeljini. Na razuzdani zabavi, ki se je dogajala v luksuzni vili Milislava Tomića, so bili štirje Slovenci, med njimi pa je najbolj izstopalo ravno ime slovenskega sodnika. Policija je po raciji zasegla orožje, drogo, denar, zabavo pa so popestrile tudi prostitutke, ki jih je na zabavo pripeljala dobro znana starleta Tijana Ajfon.

"Kategorično zavračam, da je šlo za zasebno zabavo, kjer da sem sodeloval v orgijah. Šlo je za nesrečen splet okoliščin. Bil sem ob nepravem času na nepravem mestu. Kdor me pozna, ve, da nimam ničesar s tem," nam je v pogovoru dejal Vinčić, ki ga je policija zaslišala, a ga je na koncu tudi izpustila. Proti njemu ni sprožila nobenega postopka.

Luka Dončić in Montrezl Harrell

Preteklo sezono je ligo NBA zaznamoval tudi duh boja proti rasizmu in odpravi rasne neenakosti, zato je dogodek s tretje tekme končnice med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers še toliko bolj bizaren. Kaj se je zgodilo? Že na začetku je zavrelo med slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem in Montrezlom Harrelom.

Njun kratki stik v prvi četrtini so sodniki nagradili s tehnično napako, vrhunec spora pa so bile žaljive besede, namenjene slovenskemu košarkarju. Ameriški center je po dosegu koša in vračanju v obrambo Dončiću zabrusil "bitch ass white boy", kar bi lahko prevedli v "je**** belček!" Sodniki tega niso slišali, zato pa so Harrela posnele kamere.

"B!tch a$$ white boy”



- Montrezl Harrell to Luka Doncic pic.twitter.com/tlzxIFOerz — NBA Central (@TheNBACentral) August 22, 2020

Številni so od lige NBA zahtevali visoko kazen, a je niso dočakali. Dončić ni delal drame, Harrel se je hitro opravičil, prah pa se je hitro polegel. Le mislimo pa si lahko, kaj bi se zgodilo, če bi bili vlogi obrnjeni. Slovenski zvezdnik najbrž še danes ne bi smel igrati.

Novak Đoković in sodnica

Tudi srbski teniški igralec Novak Đoković je del našega izbora. Kaj je storil? V osmini finala odprtega prvenstva ZDA je na dvoboju osmine finala proti Špancu Pablu Carrenu nenamerno z žogico v vrat zadel linijsko sodnico in bil kljub nekajminutnemu prerekanju, da tega ni naredil namerno, diskvalificiran.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020

"Zaradi vsega skupaj sem žalosten in prazen. Pozanimal sem se, kako se počuti linijska sodnica. Po informacijah, ki sem jih dobil, se hvala bogu dobro počuti. Zaradi zasebnosti njenega imena ne bom razkril. Žal mi je in ni bilo namerno. Bila je napaka," je do diskvalifikaciji dejal srbski športni ponos.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw — ESPN (@espn) September 6, 2020

"Iz neprijetne izkušnje in diskvalifikacije se želim nekaj naučiti. Na ta način želim rasti in se razvijati kot človek ter teniški igralec. Opravičujem se organizatorjem OP ZDA. Zelo sem hvaležen svoji ekipi in družini, ki mi dajejo vso podporo. Prav tako svojim navijačem, ki so vedno ob meni. Hvala vam in žal mi je. To je bil težek dan za vse," je še dodal.

Luca Corberi in njegov neverjeten izpad

Na dirki za svetovno prvenstvo v kartingu pod okriljem Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) v Italiji smo bili priča prizorom, ki se jim še danes čudimo. Italijan Luca Corberi je po predčasnem odstopu pobesnel in odlomljen odbijač s svojega razbitega gokarta zalučal v mimo vozečega rojaka Paola Ippolita. Ker ga ni zadel, je z njim skušal fizično obračunati še v boksih.

Italijanska zveza za karting je po izbruhu Corberija ni ostala tiho. Tako njega kot njegovega očeta kaznovala z začasnim odvzemom licence, obenem pa so vzeli licenco tudi progi South Garda v italijanskem Lonatu, čigar lastnik je Corberijev oče. Mnogi so zahtevali stalni odvzem licence, a športni sodnik sodbe še ni izrekel.

Še pretep po dirki:

Karter Luca Corberi continues to vent his anger after the kart race. Somebody arrest this guy. (via @EstagiariodaF1) pic.twitter.com/R9Kuk2VI4G — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 4, 2020

Primož Gliha in U21

V sredini oktobra je slovensko javnost šokiralo tudi dogajanje v mladi nogometni izbrani vrsti do 21 let. Igralci so se namreč javno uprli selektorju Primožu Glihi in dali vsem jasno vedeti, da pod njegovim vodstvom ne želijo več igrati.

V protestnem pismu, ki so ga igralci naslovili na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), je bilo nekaj zelo bizarnih očitkov. Gliha med drugim nogometašem ni dovolil proslavljanja zadetkov, prav tako naj bi jim ukazal, da morajo imeti čez dan vseskozi odprta vrata svojih hotelskih sob, z univerzalnim ključem naj bi jim tudi vdrl v sobo v času spanja, kar je ob še nekaterih očitkih na selektorjev račun velik poseg v zasebnost nogometašev.

Primož Gliha je 14 dni po izbruhu afere izgubil službo selektorja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Več kot 14 dni kasneje je NZS sprejela svojo odločitev. Gliho so razrešili s selektorskega stolčka, močno pa so okrcali tudi igralce. "Kritičen sem tako do igralcev, ki so izbrali popolnoma napačen način reševanja problemov in ga na nogometni zvezi zagotovo ne bomo tolerirali nobeni od reprezentanc v prihodnje," je v izjavi za javnost dejal predsednik NZS Radenko Mijatović.

Artem Dzjuba in videoposnetek

Konec novembra so mediji na ražnju vrteli kapetana ruske izbrane vrste Artema Dzjubo. V javnosti se je namreč pojavil posnetek, na katerem član Zenita v hotelski sobi masturbira. Najbrž je ta posnetek posnel za kakšno svojo ljubimko ali prijateljico, nepridipravi pa so sporni posnetek lansirali v javnost. Rusa so ne glede na okoliščine močno kritizirali, jezi javnosti pa je podlegla tudi ruska nogometna zveza, ki je kapetana začasno suspendirala.

Foto: Reuters

Liga prvakov in romunski sodnik

Brez pretresov ni šlo niti v ligi prvakov. V zadnjem krogu skupinskega dela je do incidenta prišlo na tekmi v Parizu med PSG in Basaksehirjem iz Istanbula. Odmevni neljubi dogodek na štadionu Park princev se je zgodil v 14. minuti. Glavni sodnik iz Romunije je na posredovanje četrtega sodnika, prav tako iz Romunije, prišel do klopi turške ekipe in pomočniku trenerja Pierru Weboju pokazal rdeči karton.

Romuni so zakuhali škandal sredi Pariza. Foto: Reuters

A četrti sodnik Sebastian Coltescu je ob tem uporabil neprimerne besede. Kot je bilo na praznem štadionu mogoče slišati tudi v televizijskem prenosu, je glavnemu sodniku dejal: "Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega." Obe ekipi sta nato protestno zapustili zelenico in se nanjo nista vrnili. Obračun je bil odigran naslednji dan, sodili pa so ga nizozemski sodniki.

"Negru pomeni v romunskem jeziku črno. Nisem rasist," se je po škandalu branil 43-letni Coltescu, v kratkem pogovoru za romunski ProSport pa je zaupal: "V prihodnjih dneh ne bom bral novic. Vsak, ki me pozna, dobro ve, da nisem rasist. Vsaj tako upam."

Timi Zajc in Gorazd Bertoncelj

Primer Timi Zajc nam je vsem dobro poznan. Ne samo, da je tako močno odmeval, tudi zgodil se je nedolgo nazaj. Kar na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Mladi skakalec je po tem, ko je po prvem dnem zasedal šele 27. mesto, preko družabnih omrežij udaril po selektorju Gorazdu Bertonclju.

"Žal se je danes vse podrlo. Celo poletje sem treniral, da bi danes letel proti zadnji črti. Mislim, da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moraš pri nas tako delati, kot rečejo, drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem, da tukaj glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev," je na Instagramu zapisal Zajc, ki je bil po zapisu nemudoma odstranjen iz ekipe. Sledil pa je tudi odstop prvega trenerja Bertonclja.

Razočarani Timi Zajc je javno obračunal s selektorjem, za kar mu je bilo kasneje žal. Foto: Aleš Cipot/Sportida

Zajc se je po nekaj prespanih nočeh opravičil vsem, ki so bili zaradi besed prizadeti. "Izjava oziroma zapis izrečena v afektu po velikem čustvenem razočaranju nad mojimi skoki kakor tudi izključitvi iz reprezentance." Dodal je, da mu je "po prespani noči jasno, da je bila izjava pretirana."

Vseeno je Disciplinska komisija Smučarske zveze Slovenije (SZS) članu A-reprezentance izrekla opomin pred izključitvijo, Bertonclja pa je zamenjal Robert Hrgota. Slednji z ekipo napada visoko uvrstitev na novoletni turneji, Zajca tam ni, saj je bil na državnem prvenstvu preslab.

