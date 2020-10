Podivjan dirkač in njegov oče: znane so kazni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska zveza za karting je po izbruhu Luce Corberija na dirki svetovnega prvenstva v kartingu tako mladega dirkača kot njegovega očeta kaznovala z začasnim odvzemom licence, obenem pa so vzeli licenco tudi progi South Garda v Lonatu.

Športni svet italijanske zveze za karting (ACI) je po zelo resnih dogodkih, ki so se 4. oktobra zgodili na dirki svetovnega prvenstva v kartingu, začasno odvzel licence Luci Corberiju, Marcu Corberiju in progi South Garda v Lonatu.

Odbijač odtrgal z dirkalnika in ga vrgel v nasprotnika

Dirka za svetovno prvenstvo v kartingu pod okriljem Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) je potekala na dirkališču South Garda ob Gardskem jezeru v mestu Lonato v Italiji. Na njej je bil eden izmed tekmovalcev tudi Luca Corberi, čigar oče je lastnik tega dirkališča. A Corberi se ni proslavil s svojim dirkanjem, svet so hitro preplavili posnetki, kako je sredi dirke v sotekmovalca vrgel odbijač, kasneje pa 15-letnika napadel še z rokoborskim vložkom. Pri pretepu v boksih je sodeloval tudi njegov oče.

Luca Corberi se je kasneje opravičil za svoja dejanja, še vedno pa čaka na uradno potrditev odvzema licence in sodbo zveznega tožilca. Italijanska zveza za karting je ostro obsodila dogajanje tisti konec tedna in športnemu sodniku predlagala najvišjo mogočo kazen, ki je zapisana v pravilniku. Praktično ves svet od sodnika pričakuje potrditev kazni zveze - stalen odvzem licence obema Corberijema in očetovemu dirkališču.