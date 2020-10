Neverjeten izpad za dosmrtno prepoved dirkanja?

Dirka za svetovno prvenstvo v kartingu pod okriljem Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) je potekala na dirkališču South Garda, ki leži tik ob Gardskem jezeru v mestu Lonato v Italiji. Na njej je bil eden izmed tekmovalcev tudi Luca Corberi, lastnik dirkališča pa je njegov oče. A Corberi se ni proslavil s svojim dirkanjem, svet so hitro preplavili posnetki, kako je sredi dirke v sotekmovalca vrgel odbijač, kasneje pa ga z rokoborskim vložkom še fizično napadel.

Zakaj je Corberi izgubil živce, za zdaj še ni znano, a očitno je dirko končal predčasno v pesku. To ga je tako ujezilo, da je kar sredi še trajajoče dirke vzel odbijač s svojega poškodovanega gokarta in ga poskušal vreči v mimo vozečega sotekmovalca. Mimo njega je nevarno s polno hitrostjo peljalo kar nekaj voznikov, toda očitno je bil napad namenjen le enemu vozniku. K sreči ga je zgrešil, odbijač pa je nato povozil dirkač za njim. Nihče ni bil poškodovan, Corberi pa je za tem zapustil dirkališče.

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w