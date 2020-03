Košarkar, ki je ustavil ligo NBA, prebolel koronavirus

Spomnimo, 12. marca je iz ZDA, natančneje iz Oklahome Cityja prišla potrjena novica, da je najboljši obrambni košarkar lige NBA Rudy Gobert pozitiven na koronavirus. Vodstvo NBA je takoj zatem sprejelo odločitev, da se liga do nadaljnjega prekine. Isti dan je v javnost prišla še novica, da se je s COVID-19 okužil tudi Gobertov soigralec Donovan Mitchell.

All Utah Jazz players and personnel -- including Rudy Gobert and Donovan Mitchell -- have been cleared by the Utah Department of Health, per team. DOH has determined that no Jazz player/staffer poses a risk of infection to others. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 27, 2020

Po koncu testiranja vseh 58 članov Utah Jazz so vsi člani ekipe 14 dni preživeli v samoizolaciji, zdaj pa so iz kluba sporočili, da so vsi v klubu zdravi, hkrati pa niso več možni prenašalci virusa na druge ljudi. Mitchell je ob tem na Twitterju zapisal, da se v dveh tednih ni srečal s simptomi bolezni, hkrati pa je vse pozval k temu, da se v teh časih ne družijo in zadržujejo v večjih skupinah. "Četudi nimate simptomov, ste lahko okuženi," je pozval Mitchell. Vodstvo Utaha je še sporočilo, da bodo košarkarji kljub temu še vnaprej spoštovali vsa priporočila in pravila glede ukrepanja proti širitvi koronavirusa tako lige NBA kot države.

On a more serious note... let’s continue to practice social distancing and remember... even though you may not have symptoms you still may be infected!! Let’s keep everyone in our prayers and stay safe❤️🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 27, 2020

