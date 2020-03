Po veliki neumnosti se je pokesal in podaril pol milijona dolarjev #video

Rudy Gobert je prvi košarkar v ligi NBA, ki je bil okužen s koronavirusom. Zdaj se je odločil, da bo doniral pol milijona dolarjev (450 tisoč evrov) za pomoč tistim, ki jih je koronavirus zaradi takšnih in drugačnih razlogov prizadel.

Se še spomnite neumnosti, ki jo je pred dnevi storil Gobert? Foto: Twitter

Košarkar Utah Jazz je podaril 200 tisoč dolarjev (180 tisoč evrov) zaposlenim, ki delajo v Vivian Smart Home Areni v Salt Lake Cityju. Na njihovo službo je vplivala prekinitev košarkarske lige NBA. Sto tisoč dolarjev (90 tisoč evrov) je podaril za podporo socialnih storitev, povezanih s koronavirusom v Utahu in Oklahomi, nekaj več kot 110 tisoč dolarjev (100 tisoč evrov), pa je podaril svoji rodni državi, Franciji.

Gobert je v svoji izjavi poudaril, da ga skrbi za vse ljudi, ki so se okužili z zloglasnim virusom. "Vem, da so ljudje prizadeti na nešteto načinov. Ta donacija je prvi korak, ki odraža moje spoštovanje in podporo vsem prizadetim. To je eden prvih korakov, ki jih bom naredil, za pozitivne spremembe koronavirusa. Hkrati se bom še naprej učil o virusu covid-19 in izobraževal druge," je zapisal Rudy Gobert.

Foto: Guliver/Getty Images

Prekinitve NBA niso občutili samo igralci in navijači

Prekinitev lige NBA zaradi koronavirusa ni vplivala samo na igralce in navijače, ampak tudi na tiste, ki delajo v športnih dvoranah po vsej državi. Samo Smart Home Arena zaposluje več kot 800 zaposlenih s skrajšanim delovnim časom. Torej varnostniki, tisti, ki skrbijo za strežbo hrane … Poleg košarkarskih tekem Arena gosti koncerte in druge javne prireditve.

Neumnost, ki je ne bomo pozabili

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem se Gobert na eni izmed novinarskih konferenc norčuje iz ukrepov proti koronavirusu in se dotakne vseh mikrofonov. No, 48 ur za tem je zbolel za koronavirusom. Številni in tudi sam Gobert to vidijo kot opozorilo vsem preostalim in predvidevajo, da se bo ta posnetek predvajal še desetletja.

Že pred njim je kar nekaj športnih zvezdnikov pomagalo z denarno pomočjo.