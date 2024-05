Centra košarkarskega moštva Minnesota Timberwolves Rudyja Goberta so že četrtič izbrali za najboljšega obrambnega igralca severnoameriške lige NBA. S tem je ob Benu Wallaceu in Dikembeju Mutombu postal tretji igralec v zgodovini lige, ki mu je to uspelo štirikrat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.