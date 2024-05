Victor Wembanyama je novinec leta lige NBA

Dvajsetletni center, 2,24 m visok čudežni deček, ki je bil prvi izbor na lanskem naboru lige NBA, je v povprečju dosegal po 21,4 točke, 10,6 skoka, 3,9 podaje, rekord lige 3,6 blokade in 1,2 ukradene žoge na tekmo v svoji impresivni debitantski sezoni.

Wembanyama je bil izbran soglasno, prejel je vseh 99 glasov za prvo mesto, kar je bil prvi soglasni izbor najboljšega novinca po Karl-Anthonyju Townsu leta 2016.

"Moji cilji so bili vedno povezani s tem, da svojo ekipo naredim čim boljšo in biti boljši iz leta v leto," je Wembanyama povedal za televizijsko postajo ameriške lige NBA TNT.

"Vedel sem, da moram biti dober na igrišču in dominanten, da bi to naredil, zato je to priznanje zame velika stvar. To je bilo vedno zelo pomembno in vesel sem, da je končno uradno."

Chet Holmgren, center Oklahoma Cityja, je bil drugi v tem glasovanju, Charlottejev Brandon Miller pa tretji.

Wembanyama, tudi med kandidati za obrambnega igralca leta v ligi NBA, bo izbran v francosko olimpijsko reprezentanco, ki bo poleti v Parizu na olimpijskem turnirju gostila najboljše košarkarje na svetu.

V sezoni 2018/19 je naziv najboljšega novinca v ligi osvojil tudi Luka Dončić.

