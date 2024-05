"Navdušeni smo, da bo trener Kidd še naprej vodil našo ekipo v prihodnjih sezonah s tem več kot zasluženim podaljšanjem pogodbe," je dejal guverner ekipe Patrick Dumont. "Kidd je popeljal našo ekipo do dveh nastopov v končnici v treh sezonah in veselimo se njegovega vodstva pri nadaljevanju gradnje in rasti te že tako odlične franšize."

"Jasona poznam že dolgo in ne morem si zamisliti boljšega, bolj kvalificiranega kandidata, ki bi vodil to ekipo še naprej," je v izjavi za javnost sporočil generalni direktor Nico Harrison. "Kot nekdanji prvak lige NBA in član dvorane slavnih Jason v to vlogo prinaša bogate izkušnje in strokovno znanje, ki jih ni mogoče podvojiti. Prislužil si je zaupanje in spoštovanje naših igralcev in mnogih v celotni ligi, in veselim se sodelovanja z njim, ko bomo še naprej gradili na kulturi in temeljih uspeha, ki jih je pomagal gojiti ves čas svojega službovanja kot glavni trener," je še dodal Harrison.

Odločitev je prišla tik pred začetkom polfinalne serije zahodne konference Dallasa z Oklahoma City Thunder. V redni sezoni so dosegli izkupiček 50-32, kar je 12 zmag več kot v sezoni 2022/23.

V klubu sicer niso razkrili za dolžine podaljšanja sodelovanje, je pa nova pogodba hkrati "nagrada za njegovo delo v letošnjem letu in način, da pri Dallasu preprečijo kakršnokoli zanimanje Los Angeles Lakers, za katere se je govorilo, da se po odhodu Hama zanimajo zanj", še poročajo viri blizu NBA. 51-letni trener se je ekipi Dallasa pridružil leta 2021, pred tem je vodil Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks, bil pa je tudi član strokovnega štaba Los Angeles Lakers.

