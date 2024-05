Košarkarji Dallasa so serijo konferenčnega polfinala proti Oklahoma Cityju odprli z bolečim porazom. Thunder so nadigrali goste iz Teksasa, Shai Gilgeous-Alexander (29 točk, 9 asistenc in 9 skokov) pa je v zvezdniškem obračunu zasenčil Luko Dončića. Slovenskega asa je znova pustil na cedilu met iz igre (6/19), dvoboj je končal pri 19 točkah. Kyrie Irving je dosegel eno več, gostitelji pa so do odločilne prednosti prišli na krilu festivala trojk v drugem polčasu. Vlogo favorita je ob začetku nove serije v končnici lige NBA upravičil tudi Boston. Doma je brez težav odpravil Cleveland (120:95).

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 117:95 (23:23, 62:53, 89:79)

Učinek Luke Dončića: 19 točk (met za tri 1/8, met za dve 5/11, prosti meti 6/10), 6 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 40 minutah in 49 sekundah

Najboljši strelci: Gilgeous-Alexander 29 (met iz igre 8/13, 9 sk., 9 as), Holmgren 19 (7 sk., 3 blok.), Jal. Williams 16, Wiggins 12 (trojke 3/4), Jay. Williams 11 (9 sk.); Irving 20 (met iz igre 7/14), Dončić 19, Gafford 16 (11 sk., 5 blok.), Green 11, Washington Jr. 10 (trojke 2/3, 6 sk.)

V noči na sredo sta se v ligi NBA začeli novi seriji končnice. Na obeh sta vlogo favoritov in prvih nosilcev, s čimer sta deležna tudi prednosti večjega števila tekem na domačem igrišču, upravičila Boston in Oklahoma City. Oba sta bila prehud zalogaj za izzivalca iz Clevelanda in Dallasa, zmagala sta prepričljivo, prvi za 25, drugi pa 22 točk! Drugi tekmi omenjenih serij bosta na sporedu v noči na petek.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Luka Dončić po skromnem večeru, na katerem je iz igre zadel le 6 od 19 metov, komaj čaka novo priložnost, da bi se lahko prikazal v boljši podobi in odkupil navijačem za slabšo predstavo: "Moramo se osredotočiti na naslednjo tekmo. Moram biti boljši, vsi skupaj moramo biti boljši," je po porazu v Oklahoma Cityju sporočil 25-letni slovenski zvezdnik.

Prva in na žalost tudi edina trojka Luke Dončića na srečanju:

Luka drills the TOUGH stepback triple over SGA 🎯



Chet gets UP on the lob for the and-1! 😤 pic.twitter.com/5IJBBdUSuT — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 8, 2024

Uvodna četrtina v dvorani Paycom Center je resda nakazala, kako izenačeno bi znalo biti uvodno dejanje serije med ekipama Oklahoma City Thunder in Dallas Mavericks. A to je bil varljiv občutek, saj je dogajanje pozneje, zlasti tisto v drugem polčasu, jeziček na tehtnici suvereno nagnilo na stran gostiteljev. Po prvi četrtini še bilo slutiti, da bi lahko sledila prepričljiva zmaga gostiteljev. Končala se je brez zmagovalca (23:23), nobeden izmed tekmecev pa si ni priigral višje prednosti.

Največ točk sta dosegla prva zvezdnika ekipe Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić, oba po osem, Kanadčan je iz igre metal 3/6, Slovenec pa 3/7. "Rezervirano", kar se še zdaleč ni zgodilo prvič, je v dvoboj vstopil Kyrie Irving. V uvodni četrtini se sploh ni vpisal med strelce, a se je Dallas vseeno več kot dostojno kosal z najboljšo ekipo zahodne konference, čeprav je izostala dominanca v skoku v napadu, pomembni statistični prvini, v kateri je želela Kiddova četa, sestavljena iz višjih košarkarjev od Thunder, kraljevati na parketu.

Thunder v drugi četrtini dosegel kar 39 točk

Shai Gilgeous-Alexander je dobil zvezdniški dvoboj z Luko Dončićem. V četrtek bosta izvedela, kdo je prejel priznanje za MVP igralca rednega dela. V igri so Kanadčan, Slovenec in pa prvi favorit za osvojitev lovorike, Srb Nikola Jokić. Foto: Reuters V nadaljevanju se je gostiteljem dodobra odprlo v napadu. Da bo večer še kako vroč, je sprva z dvema zaporednima trojkama dokazal Aaron Wiggins. Dallas je prek Kyrieja Irvinga (6 točk), ki se je strelsko prebudil v drugi četrtini, še povzročal težave in prišel do tesne prednosti (30:33), a je nato sledil delni rezultat 16:5 v korist prvih nosilcev zahodne konference. Prvi zvezdnik SGA je odlično prodiral in spravljal v težave teličke. Nad njim je bilo storjeno veliko prekrškov, tako da je v prvem polčasu izvajal kar 11 prostih metov. Luka Dončić, ki je imel ves čas opravka s tesnim pokrivanjem enega najboljših obrambnih igralcev lige Luguentzom Dortom, kar mu je vzelo nemalo moči in zbranosti, jih je na drugi strani metal šest, a zadel le polovico (3/6). Znova ga je puščal na cedilu met za tri točke (1/5). Pri tem ni bil osamljen, Dallas je z velike razdalje zadel le 5 od 18 metov za tri točke (27,8 odstotkov).

Gostitelji so izkoriščali odsotnost P.J. Washingtona, ki si je hitro prislužil tri osebne napake, povratnik Tim Hardaway Jr. pa ni imel razigranega strelskega večera, saj je zgrešil vse tri trojke. Oklahoma City je hitro ušel Dallasu na +12, ob koncu prvega dela pa so gostje zlasti po zaslugi Daniela Gafforda (11 točk) le znižali zaostanek na enomestno število.

Dvojec LuKai tako v prvem delu ni navdušil, veliko je bilo tudi število izgubljenih žog (Dončić tri in Irving štiri), kar priča tudi o kakovostni izvedbi obrambe Oklahoma Cityja, ki se je dobro pripravil na vroči dvojec Dallasa. Centroma gostov je veliko težav povzročal tudi mladi novinec Chet Holmgren (11 točk).

Kako je Luka Dončić zaposlil Daniela Gafforda:

Big Dan gonna dunk 🔨 pic.twitter.com/CuxND7er4p — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 8, 2024

Dallas po trojki Irvinga znižal na -1, nato pa ...

Razigranega Kanadčana je skušal v obrambi ustaviti tudi Kyrie Irving, a je večkrat spodletelo tudi njemu. Foto: Reuters Drugi polčas se je začel spodbudno za Dallas. Luka Dončić, ki mu gostitelji v napadu niso pustili veliko prostora, se je osredotočil na asistence. Mavericks so našli ritem in se po trojki Kyrieja Irvinga, ki se tradicionalno prebuja v drugem polčasu, približali na zgolj točko zaostanka (66:65). Zadišalo je po pozitivnem rezultatu Dallasa, a je nadaljevanje postreglo s popolno nemočjo Kiddovih izbrancev.

Po minuti odmora na zahtevo domačega trenerja Marka Daigneualta so gostitelji krenili v nadaljevanje kot v transu. Naravnali so roke ob metih z razdalje, jih zadeli kar štiri zapored, in gostom iz Teksasa ušli na dvomestno prednost. Vodili so že z 88:73, a je Dallas, pri katerem je Dončić želel prebuditi svoj met za tri točke, a žoga ni in ni hotela skozi obroč, do konca tretje četrtine le znižal na -10.

Upanje gostov na preobrat pa je dokončno spolzelo, ko so Oklahome Cityja začeli tekmovati med seboj, kdo bo bolj nezgrešljiv pri metu za tri točke, nato pa se je razigral še dolžnik iz prvega polčasa Jalen Williams in z osmimi zaporednimi točkami popeljal Thunder na visoko prednost +18. Dallas, kateremu niso pomagali tudi posamezniki prebliski Kyrieja Irvinga, ki je bil na koncu z 20 točkami tudi prvi strelec svojega moštva, se je pustil ujeti v mlin gostiteljev, Shai Gilgeous-Alexander pa je razkazoval razkošno znanje, s katerim je v zvezdniškem obračunu nadigral Dončića. Le skok in podaja sta ga delila od trojnega dvojčka, na koncu je bil z 29 točkami prvi strelec srečanja, Dončić pa ob skromnemu metu iz igre, podobno kot v seriji proti LA Clippers je znova trpel njegov met zlasti pri trojkah (1/8), ni presegel meje 20 točk, kar se mu v bleščeči karieri na tekmah končnice ne dogaja pogosto. Dončić ima sicer na zadnjih petih tekmah le 16,3-odstoten met za tri točke. Tako slabega, odkar se dokazuje v ZDA, še ni imel.

Mladi center Oklahome Cityja Chet Holmgren, visok kar 216 cm, je v drugem polčasu zadel tudi dve trojki. Foto: Reuters

Napovedi nekdanjega zvezdnika lige NBA, zdaj pa televizijskega strokovnega komentatorja Charlesa Barkleyja, kako čaka slovenskega virtouza "pekel" proti Dortu in druščini, se je za zdaj izkazala za pravilno. Legendarni Chuck je bil pred začetkom dvoboja mnenja, da bo Dort izčrpal Dončića, ki so ga v zadnjem obdobju pestile zdravstvene težave (poškodbe desnega kolena in prehlad), hkrati pa imel v obrambi celo lažje delo s Slovencem, kot je imel v prvem krogu z Brandonom Ingramom (New Orleans).

Pet minut pred koncem je Jason Kidd podpisal predajo. Zaostanek je znašal -22, najmočnejšo peterko je poslal na klop, gostitelji pa so se na koncu veselili prepričljive uvodne zmage s 117:95 in vpisali peto zaporedno zmago v letošnji končnici. Z New Orleansom, ki je pogrešal poškodovanega Ziona Williamsona, so "pometli" s 4:0.

Ljubitelje Luke Dončića in statistika lahko pomirja podatek, da je Slovenec pod vodstvom Jasona Kidda v končnici lige NBA dobil 75 odstotkov serij, na katerih je izgubil prvo tekmo:

Luka Doncic has a 75% winning percentage for playoff series where he lost Game 1 in the Kidd era. pic.twitter.com/ETXF5R0pRl — MavsMuse (@MavsMuse) May 8, 2024

Boston nadigral Cleveland, Mitchell pisal zgodovino

Celtics so se izkazali in visoko ugnali Cleveland (120:95), ki si je napredovanje med osem najboljših zagotovil kot zadnji, saj je za napredovanje proti Orlandu kot edini v letošnjem play-offu potreboval sedem tekem. V nedeljo mu ni kazalo dobro, v prvem delu je že zaostajal za -18, a nato na krilih Donovana Mitchlla preobrnil rezultat.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Tokrat so Cavaliersi naleteli na neprimerno zahtevnejšo oviro, za mnoge kar prvega favorita za osvojitev naslova. Niso mu bili kos, izgubili so prav vse četrtine. Boston je na krilih Jaylena Browna (32 točk), Derricka Whita (25 točk – sedem trojk) in Jaysona Tatuma (18 točk in 11 skokov) prepričljivo ugnal Clevelend. Boston je blestel v metu za tri točke (18/46), pri gostih pa je izstopal Donovan Mitchell (33 točk in 6 asistenc). Vpisal se je v zgodovino in postal šele četrti košarkar v zgodovini, ki je na šestih zaporednih tekmah končnice dosegel vsaj 30 točk. To je uspelo še Michaelu Jordanu (trikrat), Kobeju Bryantu in Wiltu Chamberlainu.

Pri obeh ekipah sta manjkala začetna centra. Latvijec Kristaps Porzingis je izpustil drugo zaporedno tekmo zaradi poškodbe desne mečne mišice, Cleveland pa že četrtič zapored ni mogel računati na pomoč Jarretta Allena (poškodba rebra).

Liga NBA, 7. maj: