Koronavirus tudi najbolje plačane košarkarje lige NBA udaril po denarnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo NBA se je odločilo, da bo plače zaradi pričakovano nižjih prihodkov znižala vsem najbolje plačanim sodelavcem v ZDA in tujini, ne le košarkarjem.

Tekmovanje v ligi NBA je zaradi preprečevanje širjenja pandemije ustavljeno za nedoločen čas.

Številni košarkarji so se medtem že angažirali in finančno podprli zdravstvena prizadevanja v boju proti virusu ter pomagali številnih sodelavcem lige, ki so zaradi njene prekinitve ostali brez vseh prihodkov.

Preberite še: