Negotovost v slovenskih skokih

Trondehim je bil zadnje prizorišče svetovnega pokala v smučarskih skokih, kjer tekme zaradi koronavirusa niso mogli izpeljati, pod streho so spravili le kvalifikacije. Tako sta iz koledarja izpadli še prizorišči, ki slovita po velikankah. Za konec svetovnega pokala, ki je pripadel Avstrijcu Stefanu Kraftu, bi sledil še Vikersund, nato pa bi se skakalci na Letalnici bratov Gorišek v Planici pomerili za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih.

In ker prvenstva na domačih tleh ni bilo, bodo to na svoji koži občutili tudi v slovenski reprezentanci. Vendarle gre del prihodkov, ki ga organizator dobi od prodaje TV-pravic in vstopnic, za njihov proračun. Prav zaradi izpada, ki bo sledil, bo imel morda glavni trener Gorazd Bertoncelj težavo sestaviti osrednjo A-reprezentanco, vsaj kar zadeva številčnost.

V zraku je nekaj vprašanj: "Zagotovo se nam bo nižji proračun poznal, ker ni bilo Planice. Tudi nekaj sponzorjev je enoletnih. Zaradi položaja, ki vlada v svetu, so verjetno tudi oni v negotovem položaju."

Več scenarijev glede ekip

V pretekli sezoni je bilo v A-reprezentanci šest skakalcev (Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan), preostali skakalci pa so bili uvrščeni v ekipo B oziroma mlado A-ekipo, le Cene Prevc, ki je nato pozitivno presenetil, ni bil del nobene. "Vsak dan je drugačen scenarij. Vse stanje, ki vlada, bo imelo vpliv na finance. Nekaj časa še imamo na razpolago, da vidimo, kje smo. Vemo, da bomo morali kot pri vseh športih razpolagati z nižjim proračunom. Ne vemo, kje se bo ustavil. Zagotovo bo nižji, od tega bo odvisna sestava ekip," poudarja Bertoncelj.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj bo imel v prihodnji zimi nižji proračun. Čutile se bodo posledice odpovedi Planice in koronavirusa. Foto: Vid Ponikvar

Za zdaj razmišljajo, da bi ostali pri teh treh reprezentancah, vendar je negotovost prav zaradi financ. In kateri skakalci bodo dobili prednost pri uvrščanju v A-reprezentanco, ki ima najboljše pogoje za trening?

Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Žiga Jelar so bili v svetovnem pokalu uvrščeni med najboljšo trideseterico, ki je merilo. In ti bodo imeli prednost. Če bo tudi v prihodnji zimi šest prvokategornikov, potem bi moral biti naslednji v vrsti Cene Prevc, ki je sezono končal na 33. mestu, a se bosta za morebitno šesto mesto potegovala še Semenič (37.) in Rok Justin (40.).

"Načrtuj najslabše, upaj na najboljše"

Vprašanje je, kaj bo z Damjanom, ki je zaradi poškodbe izpustil letošnjo sezono, sicer pa je bil član A-reprezentance.

Prvi mož stroke prav tako upa, da se bodo razmere s pandemijo koronavirusa umirile in bodo lahko s skakalci začeli skupinske treninge, ko bo čas zanje. A dokler bodo omejitve, bodo morali naši orli trenirati individualno, trenutno pa imajo tako ali tako predviden počitek po sezoni.

Timi Zajc in Žiga Jelar sta bila na zadnji tekmi sezone v Lillehammerju na drugem in tretjem mestu. Foto: Sportida

Zaradi virusa, ki je prisoten po vsem svetu, bodo odgovorni na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) verjetno regulirali tudi poletno tekmovalno sezono. Zgodi se lahko, da tekmovanj v juliju in avgustu sploh ne bo.

"Načrtuj najslabše, upaj na najboljše," je Bertoncelj navedel znani rek.

In kako Bertoncelj ocenjuje sezono naših najboljših skakalcev?

Peter Prevc – 8. mesto (789 točk)

"Peter Prevc je bil naš najboljši, zmanjkalo je malce višje ravni konstantnih odličnih skokov, da bi pristal med najboljšimi šestimi. A je njegova sezona sicer zelo dobra, zlasti glede na položaj pred njo. Poleti je še precej škripalo, potem pa je šlo v pravo smer."

Timi Zajc – 14. mesto (544 točk)

"Še vedno je zelo mlad. Gre za sezono učenja, predvsem iz psihološkega vidika. Napredek ni več samoumeven. Prišel je v fazo, na takšno stopnjo razvoja, da bo treba nekatere stvari izboljšati na psihološki ravni. Da bo prišel do višje stopnje, bo treba veliko vložiti."

Timi Zajc bo moral narediti napredek pri psihološki pripravi, poudarja prvi mož stroke. Foto: Sportida

Anže Lanišek – 15. mesto (543 točk)

"Anže je bil od začetka do konca sezone stabilno na visokih obratih. V tej sezoni je presegel število točk, ki jih je prej dosegel v vsej karieri skupaj. Pred tem je imel v petih sezonah 530 točk, zdaj v eni 543."

Domen Prevc – 19. mesto (361 točk)

"Domen Prevc je imel povprečno solidno sezono na normalnih skakalnicah. Na Norveškem, kjer smo pričakovali več, se mu ni izšlo. Če na koncu potegnem črto, je bila sezona uspešna. Sploh novoletna turneja. Tam nas je s konstantnostjo pozitivno presenetil."

Žiga Jelar – 28. mesto (200 točk)

"Na Žigo je treba opozoriti. Na koncu sezone je bil po mojem mnenju najbolje pripravljen tekmovalec v naši ekipi in konstanten v vseh pogojih na norveški turneji RAW. Zasluženo je bil na koncu četrti skakalec te turneje."

Cene Prevc – 33. mesto (112 točk)

"Cene si prav tako zasluži pozitivno oceno sezone, glede na to, da ga prej tri leta ni bilo na skakalnem zemljevidu."

Anže Semenič – 37. mesto (60 točk)

"Semenič je imel težave zaradi diskvalifikacij. Pri nekaterih tekmovalcih se vidi, kako se znajo odzvati. Sicer so bili 14 dni malce šokirani, a so prebrodili krizo in se osredotočili naprej. Pri njem se je porušilo. Po diskvalifikacijah je občutke izgubil. Zakrčen je bil. Preprosto se ni znal hitro sestaviti nazaj. To je bilo počasno. Dvigoval se je na celinskem pokalu v januarju. Na letalnici na Kulmu je imel smolo. Prve dneve je imel slabe razmere, drugi dan je bilo bolje. Prav zaradi tega, ker je letalec, je na norveški turneji dobil prednost pred Cenetom Prevcem."

Rok Justin – 40. mesto (52 točk)

"Tudi njega moramo pohvaliti. Imel je najboljšo sezono, pa so ga pestile težave s kolenom. Bil je pred tem, da jo celo konča. Sicer pa pridno študira, pri Slatnarju je delal in pokazal, da je mogoče združiti šport in študij."