Koronavirus rešil nemške rokometaše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpredsednik nemške rokometne zveze (DHB) Bob Hanning je v pogovoru za radijsko postajo NDR dejal, da je za nemško izbrano vrsto kot naročena prišla odpoved aprilskega kvalifikacijskega turnirja v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, saj sta trenutno poškodovana dva pomembna rokometaša Paul Drux in Fabian Wiede.

Na kvalifikacijskem turnirju v nemški prestolnici, ki bi po prvotnem programu moral biti na sporedu med 17. in 19. aprilom, bi poleg Nemčije morale nastopiti tudi Slovenija, Švedska in Alžirija.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je kvalifikacijski turnir zavoljo pandemije novega koronavirusa najprej premaknila na mesec junij, po prestavljenih letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu na leto 2021 pa ga je dokončno odpovedala.

Novi termini vseh treh moških kvalifikacijskih turnirjev za nastop v deželi vzhajajočega sonca bodo znani potem, ko bo Mednarodni olimpijski komite (Mok) določil natančen termin za olimpijske igre 2021.

Vzporedno s turnirjem v Berlinu bosta v moški konkurenci na sporedu še dva turnirja. V Trondheimu se bodo pomerili Norveška, Čile, Južna Koreja in Brazilija, v Parizu pa Francija, Tunizija, Portugalska in Hrvaška. Na olimpijske igre bosta napredovali najboljši izbrani vrsti s turnirjev v Berlinu, Trondheimu in Parizu.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je doslej že trikrat nastopila na olimpijskih igrah. Prvič v Sydneyju 2000, drugič v Atenah 2004, tretjič pa v Rio de Janeiru 2016.

Preberite še: