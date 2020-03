Od doma se ne sme oddaljiti za več kot kilometer

Večina usod športnih tekmovanj v tej sezoni je še vedno pod velikim vprašajem. Med tistimi, ki ne vedo, ali bodo v tej sezoni še stopili na igrišče, je tudi slovenski rokometaš Vid Kavtičnik, ki si kruh služi v Franciji in zadnje tedne preživlja v karanteni v Provansi. "Trenutno imamo omejen dostop do vsega, od doma se ne smemo oddaljiti za več kot en kilometer," razlaga 35-letni rokometaš.

Slovenski rokometni reprezentant Vid Kavtičnik že več let živi v Franciji. Petintridesetletni rokometaš, ki je med letoma 2009 in 2019 igral za Montpellier in z njim v sezoni 2017/18 osvojil tudi ligo prvakov, trenutno brani barve kluba PAUC Aix. Vsa Francija je od preteklega torka v karanteni, dovoljene so le nujne poti od doma. V državi je koronavirus do zdaj zahteval vsaj 674 življenj, potrjenih pa je več kot 16 tisoč okužb.

Vsa Francija je od preteklega torka v karanteni, dovoljene so le nujne poti od doma. Foto: Reuters

"Trenutno imamo omejen dostop do vsega, od doma se ne smemo oddaljiti za več kot en kilometer. Za vsak izhod moraš imeti s seboj posebno dovolilnico oziroma izpolnjen formular, zakaj si zapustil dom, na primer če greš k zdravniku ali v lekarno. Tudi v trgovino gremo lahko le po najnujnejših nakupih, s športom pa se lahko ukvarjam le v tem dosegu enega kilometra. Zdaj so nam karanteno s prvotnih dveh tednov podaljšali na šest in vse skupaj res ni enostavno," pojasnjuje Kavtičnik, ki živi v kraju Aix-en-Provence na jugovzhodu Francije.

Ukrepi se zaostrujejo

"Tako kot drugje tudi mi nimamo dovoljenja, da bi trenirali v areni, kjer igramo. Vse je zaprto." Foto: Grega Valančič/Sportida Ukrepi se v zadnjih dneh tako kot drugje po svetu še zaostrujejo. "V zadnjih dneh se veliko govori o tem, da francoski predsednik Emmanuel Macron razmišlja o nekakšnem nagrajevanju za tiste, ki ves dan ostanejo doma. Ti naj bi bili nagrajeni s plačilom 28 evrov na dan, če bi se ves dan res zadrževali le doma," pravi slovenski rokometaš, ki za svojo pripravljenost poskuša skrbeti doma.

"Tako kot drugje tudi mi nimamo dovoljenja, da bi trenirali v areni, kjer igramo. Vse je zaprto. Kolikor lahko, treniram doma, predvsem poskušam poskrbeti za fizično pripravljenost. Kdaj in ali se bodo tekmovanja pri nas nadaljevala, pa ne vem. Vse skupaj je zdaj prekinjeno vsaj do 22. aprila, a glede na to, da se je čas karantene še podaljšal, dvomim, da se bo prvenstvo sploh lahko izpeljalo do konca," razmišlja Kavtičnik, ki se bo po koncu te sezone preselil k še enemu francoskemu prvoligašu. Pogodbo je sklenil z Nimesom.

"Tudi če bi se v tej sezoni tekmovanja nadaljevala, bo zagotovo zelo težko, glede na to, koliko časa bomo zdaj brez rokometne igre. Na takšen način je težko vzdrževati tudi kondicijo, na koncu bomo zato vsi verjetno tudi bolj podvrženi poškodbam, ko se bomo vrnili na parket. Vse skupaj je zelo tvegano. Po drugi strani pa razumem organizatorje, da si želijo tekmovanja odigrati do konca," pravi edini nosilec dveh kolajn s slovensko reprezentanco z velikih tekmovanj.

Bo poleti dobil priložnost, da obleče dres slovenske reprezentance? Foto: Sportida

Trenutno vse v zraku

Januarski nastop na evropskem prvenstvu mu je na ogrevanju pred eno izmed tekem preprečila poškodba, kapetan slovenske izbrane vrste pa bi lahko julija nastopil že na svojih tretjih olimpijskih igrah, seveda, če bi bila slovenska izbrana vrsta uspešna na junijskih kvalifikacijah. A glede na trenutno stanje so tako kvalifikacije kot olimpijske igre pod velikim vprašajem.

"Trenutno je še vse v zraku. Najprej se je treba prebiti skozi to krizo z virusom, potem pa bomo videli, kako in kaj. Dobili smo tudi informacije, da bomo verjetno morali ostati v klubih vse do konca izteka pogodb, ki se bo zgodil 30. junija. Zdaj je težko karkoli napovedati, saj nihče ne ve, kako dolgo bo vse skupaj trajalo. Res upam, da se bo vse izteklo v normalnem časovnem obdobju. Vse skupaj je treba zdržati in prebroditi, pa bo potem vse lažje in boljše," še pravi slovenski rokometaš.

