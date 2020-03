Odločitev o usodi letošnjih olimpijskih iger naj bi padla v roku štirih tednov

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo v roku štirih tednov odločil, kaj storiti z olimpijskimi igrami v Tokiu, med scenariji pa je tudi preložitev. Edina možnost, ki so jo do zdaj izključili, je odpoved OI v Tokiu.

Izvršni odbor Moka se je danes zavezal, da bo pospešil pripravo različnih scenarijev za izvedbo olimpijskih iger v Tokiu, proučili bodo možnosti za prestavitev dogodka, za zdaj pa so povsem izključili možnost odpovedi iger.

Mok si bo za odločitev vzel štiri tedne

Po kritikah, ki so se na Mok usule po nedavni izjavi predsednika Thomasa Bacha, da priprave na Tokio 2020 kljub svetovni krizi zaradi koronavirusa potekajo normalno, se je na izredni videokonferenci sestal izvršni odbor Moka in sklenil, da bo v naslednjih štirih tednih proučil vse možnosti in sprejel dokončno odločitev o tem, ali bodo vztrajali z izvedbo iger v načrtovanem terminu, se pravi od 24. julija do 9. avgusta.

"Po eni strani se na Japonskem, kjer so ljudje toplo sprejeli olimpijsko plamenico, kaže pomembno izboljšanje razmer, kar utegne okrepiti samozavest Moka in japonskih prirediteljev, da jim bo z nekaj varnostnimi omejitvami uspelo igre izpeljati. Po drugi strani pa je zaznati dramatičen porast novih okužb s koronavirusom v drugih državah, zato je IO Moka prišel do sklepa, da je treba pospešiti načrtovanje morebitnih scenarijev," so zapisali na Moku.

Mok dodaja, da se morajo v naslednjih tednih spoprijeti s številnimi izzivi, med katerimi so proučevanje zakupljenih nočitev tako zvez kot navijačev, koledarji ter tekmovalni spored 33 športov, v katerih bodo tekmovali na OI, ter morebitna sprememba prizorišč, ki zaradi zdajšnjih razmer niso več primerna za tekmovanja.

"Odpoved iger ne bi koristila nikomur"

Pri kakršnihkoli spremembah prvotne časovnice za izvedbo iger mora Mok pridobiti soglasje vseh nacionalnih olimpijskih komitejev, organizacijskega odbora tokijskih iger, sponzorjev, televizijskih hiš, ki so zakupile prenose športnih dogodkov …

Vprašanje je tudi, ali bo Tokio pripravljen sprejeti množico ljudi, za začetek več kot 11 tisoč športnic in športnikov ter njihovih spremljevalcev.

"IO Moka poudarja, da odpoved iger ne bi rešila prav nobene težave in ne bi koristila nikomur, zato odpoved iger ni na mizi," so še zapisali pri Moku.

Med drugim se je ta teden oglasil tudi Olimpijski komite Slovenije. Predsednik Bogdan Gabrovec je odločno dejal, da ne razume, zakaj Mok odlaša s svojo odločitvijo o prestavljenih igrah, kmalu pa so sledili tudi pozivi z nekaterih drugih nacionalnih olimpijskih komitejev in številnih zvez.