Mok pozval članice za odgovore o vplivu koronavirusa na priprave za OI

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je pozval nacionalne olimpijske komiteje, da naj odgovorijo, kako pandemija koronavirusa vpliva na priprave športnikov na letošnje olimpijske igre, ki bi morale biti med 24. julijem in 9. avgustom. Vrsti se namreč vse več pozivov za prestavitev iger, med njimi so bili prvi iz Slovenije, Norveške in Brazilije.

Mok je na nacionalne komiteje poslal vprašalnik, kako "izredni ukrepi za zajezitev covid-19 vplivajo na priprave in trening športnikov".

Mok je pod vse večjim pritiskom, da igre prestavi, odkar je Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, prvenstvo stare celine predstavila na naslednje leto, ter po podobnih ukrepih številnih drugih mednarodnih panožnih zvez, piše STA.

Za zdaj še vztraja pri prvotnem načrtu za izpeljavo iger. V petek je predsednik Moka, nekdanji nemški sabljač in pravnik Thomas Bach, za New York Times izjavil, da je "še prezgodaj za dokončne odgovore, saj je do OI še štiri mesece in pol."

V petek sta poziva za prestavitev v svet poslala predsednika olimpijskih komitejev Slovenije in Norveške, Bogdan Gabrovec in Berit Kjoell, temu so se nato pridružili še iz olimpijskega komiteja Brazilije, v plavalnih zvezah Francije in ZDA, iz slednje tudi atletska zveza, pa nemška in španska atletska zveza ...