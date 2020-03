Ameriška plavalna zveza upa na prestavitev OI

Vrstijo se pozivi za preložitev poletnih olimpijskih iger. Med tistimi športnimi federacijami, ki dvomijo, da bodo v Tokiu lahko izpeljali OI v načrtovanem terminu od 24. julija do 9. avgusta zaradi pandemije koronavirusa, je ameriška plavalna zveza, ki je ameriški olimpijski in paralimpijski komite pozvala, naj podpre preložitev OI.

Nacionalno ameriško združenje za olimpijski in paralimpijski šport je namreč v petek izrazilo svojo popolno podporo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju pri stališču, da še ni napočil čas za sprejemanje radikalnih odločitev o usodi letošnjih olimpijskih iger na Japonskem.

S takšnim mnenjem pa se ne strinjajo v vrstah ameriške plavalne zveze, ki ima onstran ZDA precejšnjo težo upoštevajoč izjemne uspehe ameriških športnikov v olimpijskih bazenih na čelu z Michaelom Phelpsom.

Predsednik USA Swimming Tim Hinchey je od generalne sekretarke ameriškega olimpijskega in paralimpijskega komiteja (USOPC) Sarah Hirshland v pismu "spoštljivo zahteval", da naj se USOPC zavzame za preložitev olimpijskih iger Tokio 2020 za eno leto, na leto 2021.

"Pozivamo USOPC, da kot vodja olimpijskega gibanja v Združenih državah uporabi svoj glas in se zavzame za športnike," je zapisal Hinchey.

Trenažni proces je onemogočen

Ameriška plavalna zveza se je za preložitev OI zavzela po posvetovanju s 85 reprezentanti, ki so izrazili svojo zaskrbljenost zaradi trenutnih razmer, ko so zaradi vpeljanih ukrepov za zajezitev širjenja covida-19 zaprti bazeni in s tem moten njihov trenažni proces in priprave na olimpijske igre.

"Pravilno in najbolj odgovorno bi bilo dati prednost našemu zdravju in varnosti ter prepoznati davek, ki jo pandemija že ima na priprave športnikov," je zapisal Hinchey. "Naši športniki so pod velikim pritiskom, stresom, soočeni so tudi s tesnobo, njihovo duševno zdravje in dobro počutje pa bi morali biti med najvišje ocenjenimi prednostnimi nalogami," je še opozoril.

Za zdaj še niso odpovedali ali prestavili ameriških olimpijskih kvalifikacij, ki so na sporedu od 21. do 28. junija v Omahi v zvezni državni Nebraska.

Priznali bi težak položaj

Stisko, v kateri so se znašli športniki, je v pogovoru za USA Today skušal opisati Bob Bowman, trener, ki je Phelpsa vodil do 28 olimpijskih odličij, 23 od teh najsijajnejših, zlatih.

"S preložitvijo iger bi v tem trenutku poslali jasen signal, da priznavamo položaj, v katerem so se znašli športniki, ki jim negotove razmere načenjajo tudi duševno zdravje," je dejal trener enega največjih olimpijskih šampionov vseh časov.

"Bojim se, da so zaradi trenutne negotovosti prisiljeni iskati načine, kako trenirati, s čimer pa dejansko od njih zahtevamo ravno nasprotno od priporočil, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja koronavirusa, ter jih silimo, da te ukrepe ne upoštevajo," je opisal težke trenutke za ameriški in svetovni šport.

