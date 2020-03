Na Škotskem brez odpovedi, Peaty z najboljšim časom sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalci so tekmovali tudi v nemškem Essnu, kjer pravih presežkov ni bilo. Med najboljšimi so bili dosežki Lise Höpinks na 100 m delfin (58,77), Jessice Felsner na 50 m prosto (25,50) in Alexandre Wenk na 200 m mešano (2:16,77.).

