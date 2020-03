Slovenci še igrajo nogomet v Evropi. In tudi dosegajo zadetke! #video

Odigral je vso tekmo in se v 73. minuti vpisal med strelce. Po zahtevnem strelu z glavo je na tekmi, ki je potekala pred praznimi tribunami v Budimpešti, prednost gostiteljev povišal na 3:0 (ogled videa spodaj). Primorec je v prvi sezoni na Madžarskem (2017/18) dosegel kar sedem zadetkov, v prejšnji je mrežo zatresel dvakrat, tokrat pa je dočakal strelski prvenec v sezoni na tekmi 25. kroga. Ferencvaroš brani naslov. Kaže mu odlično, saj vodi in ima pred Fehervarjem tri točke prednosti, pa tudi kar dve tekmi odigrani manj.

Odigral je vso tekmo in Sočiju, ki igra prvič med rusko elito, pred praznimi tribunami olimpijskega stadiona Fišt pomagal do tretje zaporedne zmage. Soči je jesenski del končal kot zadnji, v spomladanskem delu pa je v štirih dvobojih osvojil kar devet točk in se iz zadnjega povzpel na ''varno" 11. mesto.

Miha Zajc (Fenerbahče)

Turčija, 1. liga

Konyaspor : Fenerbahče 1:0 (sobota)