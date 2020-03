Sedi, pet, Jojo! Italija se klanja slovenskemu geniju. #video

Nastop Oblaka je bil še v petek pod vprašajem, saj je zaradi bolezni izpustil trening. Načrte mu je prekrižala gripa, strokovno vodstvo pa je stiskalo pesti, da bi se njegovo zdravstveno stanje do gostovanja v Barceloni le izboljšalo. Želje se se uresničile, že v soboto je bilo bolje, tako da je brez težav opravil trening (video ogled spodaj) in dokazal, da bo nared za nedeljsko gostovanje.

Ni igral, ostal je na klopi. Slovenski reprezentant ne more biti zadovoljen z minutažo pri Nürnbergu, saj je po prihodu iz Domžal zaigral le na štirih tekmah in na igrišču prebil 71 minut.

Josip Iličić (Atalanta)

Italija, 1. liga

Lecce : Atalanta 2:7 (nedelja)