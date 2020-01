Prekrasen rojstni dan za Kurtića, Spal zaslužil milijone

Slovenski zvezni igralec Jasmin Kurtić je po uspešno opravljenem zdravniškem preizkusu uradno sklenil zvestobo Parmi in na dan, ko je na rojstnodnevni torti upihnil 31 svečk, na stadionu Ennio Tardini ponosno poziral z dresom novega kluba. Belokranjec bo tako izkusil igranje že v osmem različnem italijanskem klubu.

Happy birthday to Jasmin #Kurtic, who celebrates turning 31 today! 🎂💛💙



Oh and by the way... welcome to Parma! 😍



More here 📝➡ https://t.co/FKEoCzowFh#NextchApter #ForzaParma pic.twitter.com/1OT74r4Zt2