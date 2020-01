V Franciji nesrečen, rešitev za Slovenca Chicago?

Znani slovenski nogometni agent Amir Ružnić ima v zadnjih dneh polne roke dela. V tem prestopnem roku je klub že zamenjal Jasmin Kurtić in se iz Ferrare odpravil v Parmo. Pred odmevnim prestopom je tudi Andraž Šporar, za katerega nudi Sporting Lizbona slovaškemu prvaku Slovanu šest milijonov evrov, o veliki spremembi pa razmišlja še eden izmed njegovih varovancev. To je Robert Berić. V karieri je nosil dres Krškega, Interblocka, Maribora, graškega Sturma, dunajskega Rapida, Anderlechta in St. Etienna, zdaj pa se mu nasmiha priložnost, da se preizkusi na drugi strani velike luže in zaigra v ligi MLS.

Odločil zmagovalca na derbiju

Veselje Roberta Berića po zadetku proti Lyonu. Foto: Reuters Chicago Fire, klub, ki se je v zadnjih sezonah oklepal naslovnic zlasti po zaslugi nemškega zvezdnika Bastiana Schweinsteigerja, išče novega napadalca. Po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe so vrgli oko na 28-letnega Posavca, ki v St. Etiennu ni srečen. Trener Claude Puel mu zaupa vedno manj. Slovenski legionar ostaja brez priložnosti, posledično pa trpita njegova samozavest in statistika. Čeprav je zelo priljubljen med navijači in v slačilnici, se obdobje njegovega igranja za St. Etienne bliža koncu.

V tej sezoni je zeleni dres oblekel na 18 tekmah, a se med strelce vpisal le enkrat. Na prestižnem derbiju proti Lyonu je 6. oktobra 2019 odločil zmagovalca v zadnjih minutah in obnorel navijače, a tudi to ni pomagalo, da bi si povrnil status prvega napadalca kluba.

V ligi MLS si služi nogometni kruh tudi standardni slovenski reprezentant Aljaž Struna. Foto: Guliver/Getty Images

Pogodba s St. Etiennom mu poteče po koncu sezone 2021/22, zato bi moral Chicago za prihod Krčana plačati francoskemu prvoligašu odškodnino. Znašala naj bi med enim in dvema milijonoma evrov, kar bi zadostilo apetit klubskega vodstva. Če bi Berić sklenil dogovor s Chicagom, bi se slovenska kolonija v ligi MLS povečala na štiri člane. Za zdaj jo zastopajo Aljaž Struna (Houston), Antonio Mlinar Delamea (New England) in Aljaž Ivačič (Portland).