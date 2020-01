Huda kriza Elsnerja, ki je spet izgubil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je vodil, je Amiens Luke Elsnerja v soboto v 20. krogu francoskega prvenstva doživel nov poraz in pred domačimi navijači z 1:2 klonil proti Montpelierrju. Amiens, ki je v zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah osvojil le točko, je zdrsnil na 18. mesto, ki ob koncu sezone vodi med drugoligaše.

V nedeljo bo na sporedu slovenski obračun med St. Etiennom Roberta Berića in Nantesom Reneja Krhina in Denisa Petrića. Vodilni PSG pričakuje Monaco, ki je močno dvignil svojo formo. Na zadnjih štirih tekmah je trikrat zmagal in enkrat remiziral.

