Organ za finančni nadzor nogometa v Franciji (DNCG) je v torek oznanil, da mora zaradi kršenja pravil sedemkratni prvak ligue 1 od prihodnje sezone igrati v drugem kakovostnem razredu, pri čemer ima klub še možnost za pritožbo.

Lyon je bil dlje časa pod pritiskom zaradi dolga, v višini 175 milijonov evrov, odločitev o prisilnem izpadu v drugi rang francoskega nogometa pa je DNCG sprejela po zaslišanju lastnika kluba Američana Johna Textorja.

Ameriški mogotec je še nedavno po pisanju AFP dejal, da je v klub vložil dodatna sredstva in da je v dobrem finančnem stanju. Textor je med drugim tudi lastnik brazilskega Botafoga, delnice pa je imel do nedavnega tudi v londonskem Crystal Palaceu. Te je za 222 milijonov evrov prodal rojaku Robertu Woodu Johnsonu, lastniku franšize ameriškega nogometa New York Jets.

Barve Lyona brani tudi izkušeni srbski zvezdnik Nemanja Matić. Foto: Guliverimage

Lyon je v zadnjem času odpustil tudi številne delavce v klubu, na nogometni tržnici pa prodal nekaj igralcev, med drugim je Manchester City za Rayana Cherkija plačal 36,5 milijona evrov.

Kljub nekaterim prodajam in krčenju stroškov se zdaj Lyon seli v drugo ligo. V kolikor pritožba ne bo uspela, bo mesto med prvoligaši znova prejel Reims, ki ga je od julija 2024 do februarja letos vodil tudi slovenski trener Luka Elsner.