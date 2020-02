Družba slovenskih nogometašev na Poljskem se še naprej širi

Vezist, ki šteje 19 let, je kljub mladosti nabral že precej izkušenj na članski ravni. V Prvi ligi Telekom Slovenije je namreč odigral že 63 tekem in zabil pet golov. Zdaj se Egzon Kryeziu seli v trenutno sedmouvrščenega poljskega prvoligaša Lechio iz Gdanska, s katero je podpisal 2,5 letno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti.

"V klubu smo veseli, da nam je uspelo realizirati nov pomemben prestop. Egzon je eden od draguljev klubske akademije, zato je že zelo zgodaj dobil veliko odgovornosti na članski ravni. S profesionalnim odnosom, neprestanim napredkom in vzorom je pravi kažipot za vse, ki si želijo stopati po podobni poti," so ob novem odhodu zapisali na spletni strani Triglava, pri katerem ne razkrivajo, koliko so zaslužili s prodajo zelo obetavnega produkta svoje nogometne šole, ki je v majici Kranjčanov prilezel tudi do mlade slovenske reprezentance. Za njo debitiral junija lani pod vodstvom Primoža Glihe in v njej do zdaj zbral pet nastopov.

⚪"Egzon je eden od draguljev klubske akademije, ob tem pa smo prejeli novo potrditev kakovostnega dela in dolgoročne vizije v klubu," meni športni direktor Siniša Brkić.



Pridružil se je devetim rojakom

Kryeziu, ki je v tej sezoni 20 nastopih v prvenstvu zabil dva gola, se je tako pridružil številnim slovenskim nogometašem, ki si služijo kruh na Poljskem. Kar osem jih je v prvi ligi, en pa v drugi.

Reprezentant Uroš Korun igra za Piast Gliwice, kar trije (Damjan Bohar, Rok Sirk in Saša Aleksander Živec) so člani Zaglebie Lubina, Erik Janža igra za Gornik Zabrze, Matej Pučko za Korono Kielce, še en nekdanji član Triglava David Tijanić je član Rakowa Czestochowa, Tadej Vidmajer pa je nedolgo nazaj okrepil moštvo LKS Lodza. Član drugoligaša Chojniczanke Chojnice je Matic Žitko.