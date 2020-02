Mura končno odpravila neverjeten urok #video

Klubi Prve lige Telekom Slovenije so v pripravah na spomladanski del skupaj odigrali 79 tekem. Največ dvobojev je odigral Rudar (11), najmanj Aluminij (6), največ uspeha so imeli Celjani, kot zadnja izmed prvoligaške deseterice pa je bila na delu Mura. V torek je s teniškim rezultatom 6:1 odpravila Odrance in odpravila neverjeten urok prvih polčasov. Šele v deveto je prvič letos zadela v polno v prvem delu srečanja!

Ljubljančani so priprave začeli med zadnjimi, kar zadeva člane Prve lige Telekom Slovenije. Trener Safet Hadžić je prvič zbral igralce 13. januarja, poleg športnega dela ekipe, ki je v jesenskem delu zbrala največ točk, je bilo ogromno govora tudi o prodaji, ki jo napovedoval predsednik Milan Mandarić. Pogovori z nemškimi vlagatelji niso obrodili sadov.

OIimpiji se je pridružil Timi Max Elšnik, a se tudi poškodoval, tako da ni odpotoval v Turčijo. Zapustili so jo trije branilci Jan Gorenc, Vitalijs Maksimenko in Ermin Alić, kot zadnji pa se je zmajem pridružil branilec Daniel Kamy.

Zmaji so v uvodni pripravljalni tekmi ugnali novomeško Krko s 5:1. Z dvema zadetkoma je izstopal reprezentant BiH Luka Menalo, v polno je zadel tudi mladinec Svit Sešlar. Olimpija je prvič v letu 2020 izgubila proti hrvaškemu prvoligašu Slaven Belupu iz Koprivnice (0:2). Ko je nato v Čatežu odpravila drugo moštvo zagrebškega Dinama, je predsednik Milan Mandarić med polčasoma nagovoril igralce in jim pojasnil, kako do nadaljnjega ne bo prevzema ljubljanskega kluba.

Zmaji so na Reki ostali praznih rok proti Rožmanovi Rijeki (2:4), med strelce sta se vpisala Ante Vukušić, to je bil njegov prvi zadetek v letu 2020, in Jucie Lupeta.

Evrogol Marka Putinčanina proti Slovanu:

Evrogol Marka Putinčanina z današnje pripravljalne tekme proti @SKSlovan 🚀👏#verjamemvzmaje pic.twitter.com/MJQLDMsN3O — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 1, 2020

Na uvodni tekmi v Turčiji je Olimpija izgubila s slovaškim prvakom Slovanom iz Bratislave, za katerega kljub odhodu Andraža Šporarja nastopajo kat štirje nekdanji zmaji (Kenan Bajrić, Ezekiel Henty, Mitch Apau in Žan Medved). Zmaji so izgubili z 1:2, edini zadetek za Olimpijo pa je z atraktivnim strelom z razdalje dosegel Marko Putinčanin.

Zmaji so nato z neverjetnim preobratom v drugem polčasu napolnili mrežo Željezničarju. Jesenski podprvak BiH je po prvem polčasu vodil z 2:0, nato pa je Hadžićeva četa zaigrala bistveno bolje. In veliko učinkoviteje. Zmagala je s ''teniških'' 6:3. Albanec Endri Čekiči je zaradi poškodbe stegenske mišice zapustil priprave v Turčiji in odšel na dodatne preglede v Ljubljano.

Po nenavadni zmagi je Olimpija vknjižila najtežji letošnji poraz. Ukrajinski podprvak Dinamo Kijev jo je v vetrovnem in deževnem vremenu premagal kar s 5:0, med strelce pa se je vpisal tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič. To je bil njegov prvi zadetek proti Olimpiji po 16. maju 2015, ko je zadel v Stožicah za zmago Celja z 2:1.

Na zadnji tekmi v Turčiji so se zmaji pomerili s najtežjim tekmecem v pripravljalnem obdobju, najboljšim ukrajinskim klubom Šahtar Doneck. Olimpija je z zadetkom Vukušića, doseženega s prostega strelca, vodila vse do 82. minute, nato pa je prejela kar tri zadetke in ostala praznih rok (1:3).

Generalko pred večnim derbijem z Mariborom (22. februarja v Ljudskem vrtu, neposredni prenos na Planet TV) je opravila v Celju, kjer je z dokaj oslabljeno postavo, v kateri je manjkalo kar nekaj prvokategornikov (Vidmar, Šme, Menalo, Čekiči, Vukušić, Lupeta, Samardžić, Bagnack, pa tudi Andrejašić, Elšnik, Kadrić ...). Od prve minute so zaigrali Orbanić, Boakye, Burin, Kamy, Jurčević, Tomić, Putinčanin, Valenčič, Knežević, Pavlović in Savić, tako da je trener Safet Hadžić v središče obrambe (zaradi kartonov na večnem derbiju ne bosta smela igrati Macky Bagnack in Miral Samardžić) postavil novinca Daniela Kamyja in mladega Matijo Burina.

Celjani so prvi polčas po zaslugi zadetka Ivana Božića dobili z 1:0, vratar Matija Orbanić se je izkazal z nekaterimi posredovanji, najbližje zadetku za zmaje pa je bil Vitja Valenčič, a je stresel okvir vrat. Na začetku drugega polčasa sta vstopila v igro Brkić in Kurež, pozneje pa so priložnost dočakali še Gajić, Petrović in Sešlar.

Hadžić: Ponoči so se dogajale nekatere stvari

V nadaljevanju so Celjani po izključitvi Burina v 57. minuti izkoristili prednost in do konca srečanja povišali prednost na 3:0. Z bele točke je v polno zadel kapetan Mitja Lotrič, med strelce pa se je vpisal še Luka Kerin, tako da je Olimpija v generalki za Maribor izgubila z 0:3.

"Generalka ni uspela, ker so se ponoči dogajale nekatere stvari in enostavno sem ostal brez velikega števila igralcev. Nekateri igralci so manjkali zaradi povišanih temperatur, Menala pa sem spočil zaradi poškodbe meniskusa. Nejc Vidmar in Čekiči bosta najverjetneje nared za tekmo z Mariborom. Ekipa bo v boljši sestavi kot za generalko," je po tekmi povedal Hadžić, ki je naletel na velike zdravstvene težave izbrancev, te pa so se še povečale na dvoboju, saj si je Bojan Knežević poškodoval gleženj.

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo) 18. januar Olimpija : Krka Novo mesto (Slo/2) 5:1 Menalo 2, Sešlar, Jurčević, Tomić 19. januar Olimpija : Brežice Terme Čatež (Slo/2) 2:0 Jurčević, Lupeta 21. januar Olimpija : Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) 0:2 / 23. januar Olimpija : Dinamo Zagreb 2 (Hrv/2) 3:1 Lupeta, Brkić, Menalo 25. januar Rijeka (Hrv/1) : Olimpija 4:2 Vukušić, Lupeta 1. februar Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Putinčanin 3. februar Olimpija : Željezničar Sarajevo (BiH/1) 6:3 Menalo 3, Bagnack, Vukušić, Valenčič 5. februar Olimpija : Dinamo Kijev (Ukr/1) 0:5 / 8. februar Olimpija : Šahtar Doneck (Ukr/1) 1:3 Vukušić 15. februar Celje (Slo/1) : Olimpija 3:0 /

Ante Živković (levo) se je vpisal med strelce skoraj na vseh pripravljalnih tekmah Aluminija, Ilija Martinović (desno) pa se spogleduje z odhodom. Foto: Vid Ponikvar Izbranci Slobodana Gruborja, ki jih spomladi čaka naporen spored, saj bodo zaigrali tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja, so v uvodni letošnji tekmi premagali drugoligaša iz Rogaške Slatine s 5:2. Kidričane je zapustil mladi reprezentant, zvezni igralec Dejan Petrović. Sklenil je pogodbo z dunajskim Rapidom, Aluminij pa bo zaslužil pol milijona evrov. Kidričane je okrepil hrvaški branilec Stipe Vrdoljak.

Aluminij je prvi letošnji poraz doživel na zasneženem igrišču v Koprivnici (2:4), priprave v Umagu pa začel z zmago nad Orijentom. Nato je v Poreču ostal praznih rok proti srbskemu prvoligašu Javorju iz Ivanjice (1:3), na zadnji tekmi na pripravah na Hrvaškem pa ugnal drugo ekipo zagrebškega Dinama. Znova je bil strelec Ante Živković.

V soboto je v generalki za nadaljevanje prvenstva gostoval pri drugoligašu v Beltincih in zmagal z 2:0. V polno sta zadela Jure Matjašič (v 30. minuti) in mladi up Filip Jauk (69.), ki je tako dočakal strelski prvenec v tem letu. Kidričani so zaigrali v postavi Kovačić (od 46. Janžekovič), Vrdoljak (od 67. Ploj), Petek, Pantalon (od 67. Kontek), Pečnik (od 67. Jakšič), Čermak, Leko (od 45. Marinšek), Vrbanec, Matjašič (od 67. Flakus Bosilj), Klepač (od 67. Jauk) in Živković (od 67. Štor).

Aluminij se je pred nadaljevanjem spomladanskega dela okrepil v napadu, saj se je iz Dresdna kot posojen nogometaš Dynama vrnil Luka Štor, nato pa je Kidričane zadnji dan prestopnega roka okrepil še srbski zvezni igralec Miloš Šaka.

Datum Tekma Strelci (za Aluminij) 18. januar Aluminij : Rogaška (Slo/2) 5:2 Klepač 2, Pečnik, Živković, Vrbanec 25. januar Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) : Aluminij 4:2 Živković, Marinšek 1. februar Aluminij : Orijent 1919 (Hrv/2) 2:0 Živković, Matjašič 4. februar Aluminij : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 1:3 Matjašič 7. februar Aluminij : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 1:0 Živković 15. februar Beltinci : Aluminij (Slo/2) 0:2 Matjašič, Jauk

Branilci naslova iz Maribora so uvodni trening opravili 7. januarja, nato pa v prvi tekmi povsem nadigrali Dravograd,in zmagali z neverjetnih 18:0. Vijolice so ostale brez reprezentanta BiH Dina Hotića, ki se je preselil v Belgijo. Vijolicam se je pridružil povratnik Rene Mihelič, Sandi Ogrinec in Martin Kramarič sta se preselila v Ljubljano k Bravu, Nino Žugelj pa se je odpravil na posojo na Ptuj.

Mariborčani so v drugi tekmi v Ljudskem vrtu z 1:0 premagali Bravo. Zmagovalca je v 56. minuti odločil Žan Vipotnik, nadarjeni mladinec, ki je v tej sezoni v mladinskem prvenstvu na 13 tekmah dosegel 12 zadetkov. Gostiteljem je bila naklonjena tudi sreča, saj je Bravo trikrat zadel okvir vrat. Državni prvaki so se pred odhodom v Turčijo še enkrat predstavili navijačem v Ljudskem vrtu, kjer pa se proti drugoligašu iz Beltincev niso izkazali. Dvoboj se je končal brez zadetkov. Najbližje vodstvu sta bila Jasmin Mešanović in Marcos Tavares, ki sta stresla okvir vrat.

Mariborčani so v Beleku najprej izgubili z Lechom iz Poznana (0:3). Še drugič zapored so ostali brez doseženega zadetka, zanimivo pa je, da so tudi zadnje tri pripravljalne tekme v Turčiji, ki so jih odigrali lani, izgubili na podoben način. Lani so izgubili proti Crveni zvezdi (0:1), Dinamu iz Tbilisija (0:3) in Kairatu iz Almatyja (0:1), a jih to pozneje ni zmotilo pri uresničitvi zadanega cilja, saj so postali državni prvaki.

V drugem nastopu v Turčiji so s 3:2 premagali Vojvodino iz Novega Sada. Po prvem polčasu so vodili z 1:0, edini zadetek je dosegel Aleks Pihler, v drugem pa sta za vijolice zadela še Mitja Viler in Andrej Kotnik, ki je z evrogolom v 89. minuti, ko je zadel po strelu z atraktivnimi škarjicami, tudi odločil zmagovalca. S tem je tudi prekinil črni niz Maribora na turških tleh, ki je izgubil štiri zaporedne pripravljalne tekme brez doseženega zadetka.

V domovino se je predčasno vrnil poškodovani Denis Klinar, ki se bo zaradi operacije kolena vrnil na igrišče šele aprila. Maribor je ostal praznih rok proti dunajskemu Rapidu (0:2), nato pa v vetrovnih razmerah v zadnji tekmi v Turčiji remiziral s slovaškim prvoligašem DAC Dunajska Streda (1:1).

Mariborčani so v generalki za večni derbi z Olimpijo v Ljudskem vrtu premagali velenjski Rudar. Edini zadetek je v začetku drugega polčasa po strelu z bele točke dosegel Amir Dervišević. To je bil njegov prvi zadetek v tem koledarskem letu. Trener Darko Milanič ni veliko menjal, odločil se je za postavo Pirić, Milec, Peričić, Koblar, Viler, Pihler (od 64. Cretu), Dervišević (od 86. Vrhovec), Požeg Vancaš, Kronaveter (od 74. Kotnik), Felipe Santos (od 74. Bajde) in Zahović (od 86. Tavares).

Na seznamu poškodovanih še naprej ostajata Denis Klinar in Najdin Mulahusejnović, ki še dalj časa ne bosta kandidirala za tekme, Jasmin Handanović, Jasmin Mešanović in Rene Mihelič še vedno niso v polni pripravljenosti, zaradi lažje poškodbe pa je manjkal tudi Nemanja Mitrović. Trener pred zelo pomembnim derbijem ni hotel tvegati z nastopom nekdanjega kapetana Olimpije. Maribor je tako pripravljalno obdobje, ki ga je začel z nevsakdanjim festivalom zadetkov nad Dravogradom končal s tesno zmago nad knapi.

Datum Tekma Strelci (za Maribor) 18. januar Maribor : Dravograd (Slo/2) 18:0 Mešanović 4, Bajde in Zahović 3, Tavares 2, Kotnik, Peričić, Koblar, Požeg Vancaš, Mulahusejnović, Vrhovec 21. januar Maribor : Bravo (Slo/1) 1:0 Vipotnik 25. januar Maribor : Beltinci (Slo/2) 0:0 / 28. januar Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 1. februar Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 3:2 Pihler, Viler, Kotnik 4. februar Maribor : Rapid Dunaj (Avt/1) 0:2 / 8. februar Maribor : DAC Dunajska Streda (Slk/2) 1:1 Požeg Vancaš 15. februar Maribor : Rudar Velenje (Slo/1) 1:0 Dervišević

Kapetan Celja Mitja Lotrič s soigralci ni v tem koledarskem letu izgubil niti enkrat. Foto: Vid Ponikvar Celjani so v začetku leta ostali brez dolgoletnega branilca Tadeja Vidmajerja, pridružil pa se jim je Advan Kadušić. Prvo profesionalno pogodbo je podpisal 15-letni krilni napadalec Tom Kljun, zaradi poškodb pa sta Deni Štraus in Nino Pungaršek izgubljena za spomladanski del sezone.

Celjani so na prvi tekmi s 3:0 odpravili Nafto. Nato so nadigrali drugoligaša iz Rogaške Slatine. Zmagali so s 6:0, med strelce pa se je vpisal tudi litovski novinec Domantas Antanavičius. Celjani so prvo pripravljalno tekmo na turških tleh odigrali proti poljskemu prvoligašu Piast Gliwice, za katerega igra tudi nekdanji nogometaš Celja in slovenski reprezentant Uroš Korun. Zmagali so z 2:1 in zadali Piastu prvi poraz na petih tekmah v Turčiji! Za Celjane je zaigral tudi reprezentant Moldavije Denis Marandici, ki je nato sklenil pogodbo s Celjani do konca sezone 2021/22

Na drugi tekmi v Turčiji so remizirali proti Crveni zvezdi. Velikan srbskega nogometa, ki je jeseni igral v skupinskem delu lige prvakov, po novem pa ga vodi nekdanji reprezentant Dejan Stanković, je povedel v 83. minuti, a se Kosićeva četa ni predala. Dve minuti pozneje je Hrvat Ivan Božić izenačil na 1:1. To je bila prva letošnja tekma Celja, ki se ni končala z zmago rumeno-modrih. Tekmec iz Beograda ni zaigral v najmočnejši postavi, saj so najboljši igralci počivali po sobotni tekmi z Ludogorcem.

Trener Kosić po zmagi nad Olimpijo:

Celjani so imeniten niz letošnjih tekem nadaljevali z zmagama nad ruskim drugoligašem iz Jaroslavla (2:0) in Šahterjem iz Kazahstana (2:0), po vrnitvi v domovino pa so navdušili še v generalki pred nadaljevanjem prvenstva in na domačem stadionu, ki je bil zaprt za navijače, odpravili jesenskega prvaka Olimpijo s 3:0. Trener Dušan Kosić se je odločil za postavo Rozman, Kadušić (od 74. Travner), Stojinović, Ćalušić (od 69. Antanavičius), Marandici (od 69. Flis), Zaletel, Benedičič (od 69. Štraus), Božić (od 69. Plantak), Lotrič, Kerin (od 86. Štravs) in Vizinger. Celjanom se je kot zadnji pridružil še mladi Rus Valentin Zekhov, ki pa proti zmajem ni dočakal priložnosti za nastop.

Datum Tekma Strelci 18. januar Celje : Nafta Lendava (Slo/2) 3:0 Vizinger, Kerin, Božić 24. januar Celje : Rogaška (Slo/2) 6:0 Lotrič, Božić, Kljun, Vizinger, Antanavičius, Plantak 30. januar Celje : Piast Gliwice (Pol/1) 2:1 Lotrič, Flis 2. februar Celje : Crvena zvezda Beograd (Srb/1) 1:1 Božić 5. februar Celje : Šinik Jaroslavl (Rus/2) 2:0 Vizinger, Stojinović 8. februar Celje : Šahter Karaganda (Kaz/1) 2:0 Kerin, Koritnik 15. februar Celje : Olimpija Ljubljana (Slo/1) 3:0 Božić, Lotrič, Kerin

Muri se je pridružil črnogorski reprezentant Staniša Mandić, strelec zadetka v finalu svetovnega prvenstva do 20 let proti Braziliji (leta 2015). Klemen Šturm in Kevin Žižek sta podaljšala zvestobo črno-belim, prvo profesionalno pogodbo je podpisal 18-letni vratar Dušan Gyergyek, vrata Fazanerije pa sta prestopila njegov vrstnik Renato Simić in donedavni branilec Olimpije Jan Gorenc, konec januarja je Muro okrepil še napadalec Andrija Filipović. Fazanerijo je zapustil obetavni najstanik Žiga Laci, ki bo kariero nadaljeval pri grškem velikanu AEK v Atenah.

Mura je v prvi pripravljalni tekmi remizirala z madžarskim prvoligašem ZTE (3:3), nato pa so s 3:0 ugnali hrvaškega drugoligaša iz Čakovca. Beltince in Varaždin. Trener Ante Šimundža je na pot v Turčijo povabil 28 igralcev, a kmalu ostal brez Renata Simića, ki si je na treningu poškodoval koleno in ga čaka dolgo okrevanje. Simić je zadel v polno na zadnjih treh tekmah Mure. Za dodaten šok je poskrbela še poškodba prvega vratarja Matka Obradovića, ki je utrpel zlom desne dlani in moral pod nož. Mura je bila tako primorana najti novega vratarja, saj bo okrevanje Obradovića trajalo dolgo časa. Črno-beli so v Fazanerijo pripeljali donedavnega vratarja Krškega Marka Zalokarja.

V Turčiji so nogometaši Mure najprej izgubili proti ruskemu prvoligašu Ahkmat Grozni (1:3), nato še proti ukrajinskemu prvoligašu Lvivu (0:2). Na zadnji tekmi v Turčiji je izgubila proti tekmecu iz Armenije (2:3), trener Šimundža Ante Šimundža pa je ponudil priložnost zlasti igralcem, ki na prejšnji tekmi niso dobili (veliko) priložnosti.

Po vrnitvi v domovino so generalko za spomladanski del in dvoboj v Domžalah odigrali proti tretjeligaškemu klubu Odranci in zmagali s teniškim rezultatom 6:1. Šele v zadnji, deveti pripravljalni tekmi so odpravili neverjeten urok prvega polčasa. Do te tekme niso dosegli niti enega zadetka v uvodnih 45 minutah, tokrat pa je bil že v 3. minuti uspešen novinec Filipović. Prvi polčas se je končal z vodstvom 2:1, do konca srečanja pa so polfinalisti pokala napolnili mrežo gostiteljev in se tako veselili najvišje zmage v koledarskem letu 2020.

Datum Tekma Strelci (za Muro) 15. januar Mura : Zalaegerszegi TE (Mad/1) 3:3 Kous, Gorenc, Maroša 18. januar Mura : Međimurje Čakovec (Hrv/2) 3:0 Simić, Milošević, Kouter 22. januar Mura : Beltinci (Slo/2) 3:0 Bubnjar, Cipot, Simić 25. januar Mura : Varaždin (Hrv/1) 3:0 Bubnjar, Žižek, Simić 2. februar Mura : Akhmat Grozni (Rus/1) 1:2 Šušnjara 3. februar Mura : Vardar Skopje (SMk/1) 3:1 Šušnjara 2, Bubnjar 9. februar Mura : Lviv (Ukr/1) 0:2 / 10. februar Mura : Noah (Arm/1) 2:3 Bobičanec, Cipot 18. februar Mura : Odranci (Slo/3) 6:1 Horvat 2, Filipović, Kouter, Cipot, Šturm

Domžalčani so v začetku leta poskrbeli za številne kadrovske spremembe, pestro je bilo tako v rubriki prihodov kot odhodov. Iz Sežane je prišel tretji najboljši strelec jesenskega dela prve lige Predrag Sikimić. Rumena družina je najprej izgubila s Triglavom (3:4). Na dvoboju je staknil hudo poškodbo kolena Tilen Klemenčič, ki ga čaka dolgo okrevanje, tako da je že končal sezono. Domžale je zapustil tudi Tonći Mujan in odšel v Turčijo, dres Domžal pa je oblekel Til Mavretič.

V drugi tekmi so v Umagu izgubili proti madžarskemu drugoligašu Budafokiju. Domžalčani so prvo zmago v tem koledarskem letu dočakali na tretji tekmi. Na Hrvaškem so ugnali srbskega prvoligaša iz Ivanjice, za katerega igra tudi nekdanji napadalec Radomelj Saša Varga, z 2:1.

Rumeni so najvišji poraz v letu 2020 doživeli v Avstriji, kjer so z 1:4 klonili proti Sturmu. Na igrišče se je vrnil nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić, ki je odpravil zdravstvene težave. Rumeni so nato v Poreču izgubili z drugo ekipo zagrebškega Dinama (0:1) in prvič letos končali dvoboj brez doseženega zadetka. Tri dni pozneje so bili uspešnejši in premagali drugo ekipo Osijeka, edini zadetek je dosegel kapetan Senijad Ibričić.

🙌🏻 | Na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom spomladanskega dela prvenstva je nastopilo 17 igralcev!



Debi je v nadaljevanju dočakal Dohyun Kim, pod prva zadetka v rumenem pa se je podpisal Predrag Sikimić. pic.twitter.com/mJX7k9D2uy — NK Domžale (@NKDomzale) February 15, 2020

V generalki za spomladanski uvod so Domžale na domači zelenici s 3:1 premagale jesenskega drugoligaškega podprvaka Gorico s 3:1. Rumeni so prvi polčas dobili s 3:0, dvakrat je v polno zadel izkušeni novinec Predrag Sikimić in se tako prvič, odkar je prišel iz Sežane, znašel na seznamu strelcev. V polno je zadel tudi mladi up Domžal Tamar Svetlin. Prvič je v dresu Domžal nastopil Južnokorejec Dohyun Kim.

Drugi zadetek Sikimića:

Datum Tekma Strelci (za Domžale) 15. januar Domžale : Triglav Kranj (Slo/1) 3:4 Vuk, Čeh, Pišek 22. januar Domžale : Budafoki MTE (Mad/2) 2:3 Jakupović, Podlogar 25. januar Domžale : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 2:1 Podlogar, Parris 31. januar Sturm Gradec (Avt/1) : Domžale 4:1 Jakupović 5. februar Domžale : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 0:1 / 8. februar Domžale : Osijek II (Hrv/2) 1:0 Ibričić 15. februar Domžale : Gorica (Slo/2) 3:1 Sikimić 2, Svetlin

Kranjčanom sta se pridružila brata Wilmots, sinova nekdanjega zvezdnika belgijskega in evropskega nogometa. V zvezni vrsti nameravata zapolniti vrzel po odhodih Davida Tijanića in Gorana Brkića. Prvo tekmo so odigrali 15. januarja v Domžalah in zmagali s 4:3. Kranjčane so okrepili tudi Berat Beciri, Armin Ćerimagić in Žan Luka Kocjančič.

Kranjčani so na drugi pripravljalni tekmi visoko izgubili proti Rijeki (0:7). Izbranci Simona Rožmana so v Umagu napolnili mrežo Gorenjcev, s katerimi se tradicionalno srečujejo skoraj v vsakem pripravljalnem obdobju, nato pa ostali praznih rok še proti srbskemu prvoligašu Javorju (1:3).

Erik Gliha je za Triglav debitiral v Umagu proti Inđiji (0:0). Kranjčani so predzadnjo tekmo v pripravljalnem obdobju odigrali proti srbskemu drugoligašu OFK Bačka in remizirali z 2:2. Prva zadetka v tem letu sta dosegla Hasanaj Qendrim in kapetan Triglava Luka Majcen, tudi najboljši strelec orlov v 1. SNL. Orle je zapustil mladi reprezentant Egzon Kryeziu.

V generalki za nadaljevanje prvenstva so v Umagu premagali drugo ekipo Osijeka z 2:1.

Konec: NK Triglav Kranj - NK Osijek II 2:1 (0:0)



Na zadnji pripravljalni tekmi v Umagu sta za Orle zadela Tilen Mlakar in Marko Gajič, Osijek pa je zadetek dosegel v zadnjih sekundah tekme. #ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/UDo9zXDw8K — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) February 15, 2020

Datum Tekma Strelci (za Triglav) 15. januar Domžale (Slo/1) : Triglav Kranj 3:4 M. Wilmots, Kumer, Diallo, Kocjančič 22. januar Rijeka (Hrv/1) : Triglav Kranj 7:0 / 28. januar Triglav Kranj : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 1:3 Milanović 29. januar Triglav Kranj : Inđija (Srb/1) 0:0 / 5. februar Triglav Kranj : Sava Kranj (Slo/3) 1:0 Aliaga 12. februar Triglav Kranj : OFK Bačka (Srb/2) 2:2 Hasanaj, Majcen 15. februar Triglav Kranj : Osijek II (Hrv/2) 2:1 Mlakar, Gajić

Tabor iz Sežane je s prihodom svetovno znanega trenerja Maura Camoranesija vstopil v novo obdobje. Pomaga mu Almir Sulejmanović, Dominik Beršnjak pa se je odločil, da se bo kot pomočnik trenerja dokazoval v Velenju. Strokovnemu vodstvu sta se pridružila še Andres Yllana, nekdanji igralec Brescie in Verone, ter izkušeni strokovnjak na področju telesne pripravljenosti Enrique Miguel, ki je bil med drugim osebni trener nekdanjega velikega zvezdnika Roberta Baggia.

Sežano je zapustil najboljši strelec Predrag Sikimić, vratar David Adam in zvezni igralec Stjepan Babić sta se odpravila na Ciper, Žan Humar pa je končal nogometno pot, a je na drugi strani prišlo tudi nekaj novih igralcev. Novi čuvaj mreže je 19-letni Hrvat David Šugić, branilec David Mehmedović, litovski napadalec Karolis Laukžemis, klub pa je sklenil dogovor tudi s tremi nogometaši iz Slonokoščene obale, ki s Sežanci trenirajo že dalj časa. To so Kevin Doukoure Grobry, Guy Serge Cedric Yameogo in Denis Christ Damsen Kouao.

Tabor je v uvodni pripravljalni tekmi v Biljah remiziral s srbskim prvoligaškim klubom Inđija. Za češnjice je v polno zadel Leon Sever. Nato so gostovali v Trstu pri italijanskem nižjeligašiu San Luigiju in ga premagali s 4:2. Tako je novi trener Tabora dočakal prvo zmago na stolčku slovenskega prvoligaša.

V uvodu februarja je Camoranesi doživel še dva poraza. Najprej so Kraševci izgubili proti drugoligašu, a tudi polfinalistu pokala Slovenije, Radomljam, z 0:2, nato pa v Štinjanu na Hrvaškem še proti srbskemu drugoligašu OFK Bačka (0:1).

Sedmega februarja je Tabor najprej v Kopru remiziral z ambicioznim drugoligašem, ki se želi vrniti med najboljše, nato pa v Dekanih premagal slovenskega drugoligaša s 3:0. Igralo se je le 55 minut, nato pa je bil dvoboj zaradi težav z razsvetljavo prekinjen. Krstni zadetek za češnjice je dosegel Litovec Laukžemis.

Vrhunci dvoboja v Trstu, zadetek Babića pri 2:14:

Tabor se je v predzadnji tekmi pred nadaljevanjem prvenstva mudil v Trstu, kjer se je na stadionu Nereo Rocco pomeril z italijanskim tretjeligašem. Gostitelji so prvi polčas dobili z 1:0, dvakrat še zatresli okvir vrat, v drugem delu pa so Sežančani vrnili udarec, enkrat zadeli prečko, nato pa je Mario Babić v 77. minuti po uspešnem protinapadu poskrbel za končni rezultat.

Kraševci so v zadnji pripravljalni tekmi v Rovinju z 2:1 ugnali avstrijskega drugoligaša Kapfenberger SV. Še drugič po prihodu v Slovenije je zadel Litovec Laukžemis, Leon Sever pa je s tretjim zadetkom potrdil naziv najboljšega strelca Tabora v tem letu.

Datum Tekma Strelci (za Tabor) 25. januar Tabor : Inđija (Srb/1) 1:1 Sever 29. januar San Luigi Calcio (Ita/4) : Tabor 2:4 Bongongui, Ndzengue, Grobry, Mihaljević 1. februar Tabor : Radomlje (Slo/2) 0:2 / 4. februar Tabor : OFK Bačka (Srb/2) 0:1 / 7. februar Tabor : Koper (Slo/2) 0:0 / 7. februar Tabor : Dekani (Slo/2) 3:0 Stevanović, Sever, Laukžemis 12. februar Triestina (Ita/3) : Tabor 1:1 M. Babić 15. februar Kapfenberger (Avt/2) : Tabor 1:2 Laukžemis, Sever

Mladi ljubljanski klub je začel priprave tudi s štirimi mladinci (Amir Feratović, Rok Frešer, Mark Španring in Rok Jakomin), trenerja Dejana Grabića pa je v dobro voljo spravila vrnitev Andraža Kirma. Iz Maribora sta prišla Martin Kramarič in Sandi Ogrinec. Bravo so zapustili Lan Piskule, Darko Zec, Alen Krcić in kapetan Milan Đajić, Jurij Španja pa je odšel na posojo v Brežice.

Bravo je v prvem srečanju napolnil mrežo četrtoligaša Slovana (10:0). Po dva zadetka sta dosegla Aljoša Matko in Gal Primc, prvenec v dresu ljubljanskega kluba pa je dosegel posojeni nogometaš Maribora Kramarič.

Na pripravljalni tekmi v Ljudskem vrtu se je Bravo močno uprl branilcem naslova. Izgubil je z 0:1. Aljoša Matko je dvakrat zadel okvir vrat, Mensah pa enkrat. Ljubljančani so v tretjem nastopu remizirali proti Radomljam, polfinalistu pokala Slovenije (3:3). Dvakrat je v polno meril Ibrahim Arafat Mensah, nato pa so v Umagu remizirali z Javorjem.

Na gostovanju pri drugoligašu v Novi Gorici (0:1) so izgubili, na Hrvaškem premagali drugoligaša, drugo ekipo Osijeka, s 4:3. Čeprav so zaostajali že z dvema zadetkoma razlike, so na koncu zmagali s 4:3, v polno pa je zadel tudi najboljši strelec Brava v pripravljalnem obdobju, Aljoša Matko. Za potezo srečanja je poskrbel Sandi Ogrinec, saj je dosegel zadetek po strelu s sredine igrišča!

Kako se je tresla mreža v Umagu! Goli Roka Jakomina, Gal Primc, Aljoša Matko in mojstrovina iz sredine igrišča, ki jo je prispeval Sandi Ogrinec. pic.twitter.com/qKOpbYluCe — NK Bravo (@NKBravo) February 12, 2020

Mladi ljubljanski klub je na zadnji pripravljalni tekmi izgubil na Hrvaškem proti Orijentu in še tretjič letos končal dvoboj brez doseženega zadetka.

Datum Tekma Strelci (za Bravo) 18. januar Bravo : Slovan Ljubljana (Slo/4) 10:0 Primc in A. Matko 2, Abdurahimi, Kramarič, Kancilija, Jakomin, Španja, Mensah 21. januar Maribor (Slo/1) : Bravo 1:0 / 25. januar Bravo : Radomlje (Slo/2) 3:3 Mensah 2, A. Matko 31. januar Bravo : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 2:2 A. Matko, Kurtović 7. februar Gorica (Slo/2) : Bravo 1:0 / 11. februar Bravo : Osijek 2 (Hrv/2) 4:3 Jakomin, Primc, Ogrinec, A. Matko 15. februar Orijent 1919 (Hrv/2) : Bravo 1:0 /

Od knapov se je po jesenskem delu poslovil Rijad Kobiljar in preselil v Nemčijo, novi igralci so Mateo Panadić, Jovan Vladimir Pavlović in Dino Škvorc. Hrvaškemu trenerju Andreju Panadiću pomaga Dominik Beršnjak, ki je zapustil Sežančane.

Velenjčani so pester seznam pripravljalnih srečanj začeli v Zaprešiću, kjer so remizirali s hrvaškim prvoligašem Interjem, nato so v Velenju napolnili mrežo Rogaški (8:1), se znesli nad tretjeligaškim klubom Šampionom (6:0), niz prepričljivih zmag pa nadaljevali proti tretjeligašu iz Šmartnega ob Paki (5:0).

Knapi so v prvi tekmi na pripravah v Umagu izgubili proti Inđiji (0:1), se nato z drugoligašem Gorico razšli brez zmagovalca (2:2), drugo moštvo zagrebškega Dinama premagali z 2:0, v polno pa sta zadela Haris Kadrić, ki je pozneje zapustil Rudar in se vrnil k ljubljanski Olimpiji, in Nace Koprivnik. V zadnji tekmi na pripravah na Hrvaškem so izgubili proti srbskemu Javorju iz Ivanjice (2:3).

Po vrnitvi v Velenje so premagali Beltince z 2:1, v generalki za spomladanski del prvenstva, ki ga bodo začeli proti Triglavu, pa so v Ljudskem vrtu namučili Maribor in izgubili s tesnim rezultatom 0:1. Strateg Andrej Panadić, ki je kljub zadnjemu mestu knapov in visokem zaostanku za tekmeci optimist pred nadaljevanjem sezone, je začel dvoboj z enajsterico Radan, Čosić, Džinić, Pavlović, Filipović, Krefl, Anđelković, Črnčič, Koprivnik, Kuzmanović in Petrović, v nadaljevanju pa so zaigrali še Stopajnik, Pušaver, Ejup, Škvorc, Kašnik, Trifković, Kitek, Vošnjak, Panadić in Jovan.