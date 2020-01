Erik Gliha bo po igralskem postu v Belgiji okrepil vrste Triglava

Nogometni klub Triglav se je pred nadaljevanjem državnega prvenstva okrepil z Erikom Gliho, sinom nekdanjega reprezentanta in zdajšnjega selektorja slovenske mladinske izbrane vrste Primoža Glihe, ki bo v Kranju predvidoma ostal do konca sezone 2020/21. To je že šesta okrepitev Triglava v januarskem prestopnem roku. Prva tekma spomladanskega dela prvenstva Kranjčane čaka v soboto, 22. februarja, proti Rudarju iz Velenja.

Dvaindvajsetletni bočni igralec Erik Gliha se je k Triglavu preselil iz belgijskega St. Truidna, za katerega pa od julijskega prestopa ni odigral niti ene tekme.

💪Imamo novo okrepitev. Za Triglav je pripravljena storiti vse. Tudi skrbeti za opremo, če je treba. Zato je prvo lekcijo prejela pri legendarnem ekonomu Janku Marušiću.



😚Ni slabo, mar ne? #KranjRačunaNate, z razlogom!#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/Mrx6FPvf9U — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) January 28, 2020

Pred tem je v domovini nosil dres Aluminija, Ankarana, Krke, Šampiona iz Celja ter Veržeja, kjer je začel športno pot.

V prvoligaški konkurenci je nastopil 57-krat, dosegel pa je dva gola in 11 podaj. Skupno ima ob svojem imenu 125 nastopov v prvi in drugi ligi.

Gliha: To je poteza v pravo smer

"Na selitev k Triglavu gledam kot na potezo v pravo smer. Menim, da bom znova prišel v pravi tekmovalni ritem in tako znova pokazal vse, kar znam. Glede na to, da se v nogometnem smislu nisem preveč naigral, lahko zatrdim, da sem zrasel predvsem v mentalnem smislu. To bom poskušal unovčiti z dobrimi igrami v dresu Triglava in na ta način pomagati klubu do uresničitve ciljev," je za spletno stran svojega novega delodajalca povedal sin nekdanjega reprezentanta in zdajšnjega selektorja slovenske mladinske izbrane vrste Primoža Glihe.