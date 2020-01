Razočarani Milan Mandarić ostaja predsednik Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nič ne bo z nemškim nakupom NK Olimpija Ljubljana. Predsednik kluba Milan Mandarić ni dočakal plačila domnevnih nemških kupcev in tako še naprej ostaja za krmilom ljubljanskega kolektiva, ki se te dni na spomladanski del državnega prvenstva pripravlja v Čatežu ob Savi. 81-letni poslovnež ni skrival razočaranja nad Nemci. Kot pravi, so so ga močno razočarali.