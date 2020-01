Boli ga v srcu, ker ga žalijo v rojstnem mestu

Alenu Krciću ni prijetno. Že dalj časa. Vse od afere, posledice fizičnega obračunavanja z Luko Majcnom, zaradi katerega je bil kljub prepričanju, da ni kriv, hudo kaznovan. Po njem so si negativne stvari sledile druga za drugo. Ni več smel igrati za Bravo, njegovo ime je bilo očrnjeno, zavrteli so se sodni mlini, po zobeh ga je začela vlačiti skupina navijačev v rojstnem mestu, kar ga kot otroka Triglava še posebej boli, po novem pa je ostal še brez delodajalca.

To je bila afera, ki je izstopala v slovenskem nogometnem okolju in se nikakor ni ujemala z osnovnimi načeli športa. Nasilje ne spada na zelenice, niti v slačilnice. Desetega novembra 2019 je tretji polčas dvoboja med kranjskim Triglavom in ljubljanskim Bravom zaznamoval "skrivnostni" pretep Luke Majcna in Alena Krcića, ki je disciplinskemu sodniku Nogometne zveze Slovenije naložil veliko dela. Na koncu jo je kapetan in najboljši strelec Triglava odnesel s šestimi, njegov nekdanji soigralec pa s štirimi tekmami neigranja.

"Kazen je odločno previsoka. Če bi lahko odigral te štiri tekme, bi bilo vse drugače," je Alen Krcić še danes, ko sta od incidenta minila že dobra dva meseca, prepričan, da si tega ni zaslužil in da bi njegova kariera v nasprotnem primeru potekala drugače. Ter da bi bil skoraj zagotovo še danes nogometaš Brava.

Z Bravom so bili kot družina

Bravu je pomagal do zgodovinske uvrstitve v 1. SNL. Tako mu je predsednik NZS Radenko Mijatović čestital za drugoligaški naslov. Foto: Vid Ponikvar Za piko na i nevšečnostim, s katerimi se ubada po fizičnem obračunavanju z Majcnom, ga je v zadnjih dneh na cedilu pustilo še zdravje. Bolezen ga je prikovala na posteljo. Če bi bilo vse po starem, bi bil zdaj v nogometnem pogonu in se z Bravom pripravljal na spomladanski del, tako pa se je primoran zadrževati doma, kjer ima veliko časa za razmislek. Zdaj, ko je ostal brez kluba, saj se je pred kratkim razšel z Bravom, razmišlja o nadaljevanju kariere. Pa tudi o tem, ali jo bo sploh nadaljeval, saj obstaja tudi možnost, da pri 31 letih pomaha v slogo prvi ligi in prestopi v trenerske vode.

"Bomo videli. Z Bravom sem se razšel sporazumno in lepo. V slačilnici nas je krasila imenitna kemija, imeli smo dober kolektivni duh. Bravo je najboljši v 'fair playu', tako zdravega okolja že dolgo nisem izkusil. Bili smo kot družina, užival sem v Ljubljani. Ko pa sta prišla novinca iz Maribora (Martin Kramarič in Sandi Ogrizek, op. p.), sem presodil, da zame ne bo več mesta. Škoda. Manjkale so mi tudi tiste tekme, ki jih nisem smel odigrati zaradi kazni," mu je žal, da ni mogel mlademu ljubljanskemu klubu, ki se prvič dokazuje v prvoligaški druščini, še bolj pomagati.

Prejel je že nekaj ponudb

Z mladim ljubljanskim klubom se je razšel sporazumno. Foto: Grega Valančič/Sportida Že tako se je veliko žrtvoval. Zaupal nam je, da je za Bravo zaigral tudi takrat, ko je bil nepripravljen. Proti Mariboru in Olimpiji je na primer zaigral brez treninga. Večkrat se je pošalil, da je dal več intervjujev kot imel treningov. Poškodbe so ga zdelale, vendarle je, čeprav je že prestopil prag četrtega desetletja, še vedno prepričan, da zmore in da še ni rekel zadnje. Čeprav se mu v zadnjih mesecih ne dogajajo najbolj prijetne stvari, še ni izgubil motivacije za igranje.

Koleba med tem, ali naj še nadaljuje na vrhunski ravni ali morda poprime za trenersko delo. "Bomo videli. Trenersko licenco že imam. Prejel pa sem tudi nekaj ponudb za nadaljevanje kariere. Tudi prvoligaških. Iskreno še ne vem, kaj bom naredil. O tem veliko premišljujem, morda se bom odločil še ta teden," je povedal 31-letni Gorenjec. Zagotovo pa ne bo nadaljeval kariere v Kranju. Triglav se mu je zameril. Je otrok kluba, to je njegovo rojstno mesto, a dokler je v klubu Siniša Brkić, zaradi katerega je, to ni več skrivnost, lani tudi zapustil Triglav, se ne namerava vračati v orlovo gnezdo.

Mislil je, da se mu bo opravičil, a se je grdo zmotil

Ko je 10. novembra stopil na kranjsko zelenico, ni pričakoval, da bo to tekma, ki bo tako močno zaznamovala njegovo kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida Poleg prepovedi nastopa na štirih tekmah je moral plačati še 400 evrov. Majcen o pretepu noče govoriti v javnosti, to je izpostavil tudi v sobotnem intervjuju na Sportalu, Krcić pa nam je predstavil svoj pogled. Če bi bilo po njegovo, bi Majcnu prisodil še višjo kazen, vsaj od 10 do 12 tekem, sebi pa največ dve.

"Saj je on iskal konflikt!? Mislil sem, da se mi bo opravičil, resnično nisem pričakoval, da se bo zgodilo kaj takega. Nisem bil kriv. Vsi vedo, kaj se je zgodilo. Med tekmo sem prišel do njega iz čistega miru, pa mi je rekel, da se bova že videla po tekmi. Vsakega hoče tepsti. Pri Triglavu jih je bilo že nekaj," ne more razumeti, da ni Majcnu še nihče stopil na rep.

Krcić in Majcen sta še v prejšnji sezoni sodelovala v kranjskem klubu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kaj se je sploh zgodilo po tekmi, ki je postregla s tretjim polčasom? "Odšla sva v sobo za fizioterapijo. Nato je zaloputnil z vrati, me prijel za vrat in zamahnil proti meni. Športni direktor Triglava Siniša Brkić mi je pozneje povedal, da mu je Majcen dejal, da me je želel s tem le prestrašiti. Ustrašil sem se in branil, nato pa sva končala na tleh. Nisem ga udaril," je večkrat poudaril, pa tudi to, da je bil presenečen, saj je bil takrat, ko ga je Majcen povabil na konec hodnika, prepričan, da ima kapetan Triglava bolj častne namere.

Od Brkića in Fekonje pričakuje opravičilo

V kranjskem prvoligašu je bil tudi kapetan. Foto: Žiga Zupan/Sportida V lase sta si skoraj skočila že med tekmo, a je ostalo le pri besednem dvoboju. "Mislil sem, da je prišel po tekmi do mene zaradi tega, da se mi bo opravičil. Pa je bilo vse drugače. To me je začudilo. Ko sva oba igrala za Triglav in sem bil njegov kapetan, je bil miren. Tih kot otrok. Jaz ne iščem konfliktov. Moja družina to dobro ve. Takrat sem se le branil, blokiral udarec, padel na mizo in ga povlekel za seboj. Škoda, da nimajo v tisti sobi varnostne kamere. Potem bi bilo vse jasno."

Zavrteli so se tudi sodni mlini. Krcić je z odvetniki sprožil postopek. Zmotilo ga je pisanje glavnih funkcionarjev kranjskega kluba, športnega direktorja Siniše Brkića in predsednika Bena Fekonje. "Ker sta me blatila na klubski strani, pričakujem njuno opravičilo. Samo to zahtevam. Pisno. Ker nisem naredil tistega, kar mi očitajo," je jezen zlasti na zapise, da naj bi na tribuni žalil kranjski klub in njegove igralce. Tožbo je poslal 20. decembra, a za zdaj še ni dočakal odziva, niti želenega opravičila.

Morda pa se mu je želel opravičiti Majcen. Želel se je dobiti z njim, a se nekdanja soigralca nista srečala. "Tega nočem," je bil o tej temi redkobeseden Gorenjec, ki je za Bravo zbral 24 nastopov.

Napis "sramota Kranja" ga je prizadel

Skupini navijačev, ki je kranjske ulice okrasila z napisi Foto: Vid Ponikvar V rojstnem mestu mu je po aferi na tekmi med Triglavom in Bravom neprijetno. "To ni pošteno. Naj bodo navijači pošteni in se pozanimajo, ne pa, da verjamejo vsaki zgodbici. To me zelo boli. Ko v svojem mestu pogledaš čez cesto in vidiš napis, namenjen tebi, na njem pa piše 'sramota Kranja', te zaboli pri srcu. Ni mi vseeno, ko prebiram takšna sporočila, izobešena ali napisana v javnosti," nam je potarnal o tem, kaj ga je najbolj zmotilo, saj še vedno ostaja prepričan, da si tega ni zaslužil.

Pri fizičnem obračunu z Majcnom se je le branil, med tekmo pa ga večkrat opozoril, naj ne pretirava s padanjem na tla in naj ne poskuša preslepiti sodnika. Na to, še bolj pa na nezadovoljstvo z delivci pravice je takrat opozarjal trener Dejan Grabić.

Krcić opozarja, da bi se lahko v nadaljevanju prvenstva, če bo Majcen ostal zvest Triglavu, zgodba ponovila, le da bi se takrat z njim spoprijel kdo drug. "Izživljal se je tudi že nad drugimi igralci, ki pa so ostali tiho. Jako Ihbeisheha je na primer držal za vrat in dvignil ob zidu. Izjavo o tem smo posredovali NZS, a je tam niso obravnavali, ker je nismo prijavili že na dogodku samem."