Sodniki prisilili Grabića, da je izlil dušo in spregovoril o nečednostih #video

Rezultatski krizi NK Bravo v krstni prvoligaški sezoni ni videti konca. Ljubljančani so v zadnjih osmih krogih osvojili le eno točko. Praznih rok so ostali v Kranju (0:1), po dvoboju pa se je trener Dejan Grabić odločil, da si je treba natočiti čistega vina in spregovoriti o stvareh, ki so ga na gostovanju pri Triglavu pošteno zmotile. Delivcem pravice, konkretno Bojanu Tkalčiču in Alenu Borošaku, zameri ogromno stvari.

Gorenjski orli so v nedeljo prekrižali načrte Bravu. Čeprav so imeli večji del srečanja igralca manj, so zmagali z 1:0 in se na lestvici oddaljili od mladega ljubljanskega kluba. Bravu po štirih zaporednih porazih pošteno gori pod nogama. Na zadnjih osmih tekmah so osvojil le točko, na razpredelnici so vedno bolj osamljeni na devetem mestu, prednost pred zadnjeuvrščenimi Velenjčani, ki v tej sezoni sploh še niso zmagali, znaša le še šest točk.

Nezadovoljstvo v taboru Brava po porazu v Triglavu pa ni bilo povezano le z neugodnim rezultatom (0:1), ampak predvsem načinom sojenja, ki je po mnenju poražencev Ljubljančanom onemogočil uresničitev cilja.

Vseskozi se išče kompenzacija

V Kranju je v nedeljo sodil Bojan Tkalčič. Foto: SPS/Sportida "Po dolgem času je treba povedati nekaj stvari iz nenogometnega vidika. Zmaga Triglava je zaslužena, vse čestitke! Kot drugo pa … To moram elegantno povedati … Če nekdo zasluženo dobi rdeči karton, ne sme biti ekipa, ki ima igralca več, v tem primeru Bravo, kaznovana s tem, da se vseskozi išče neka kompenzacija. Da se vedno išče neki karton, nek majhen prekršek za tekmeca, da nam takrat, ko je čista 11-metrovka, ne dosodijo najstrožje kazni. To je to,'' je Dejan Grabić začel monolog po bolečem porazu, ki ga je spremljajo takšno sojenje, da po koncu dvoboja preprosto ni mogel molčati o nepravilnostih, ki so po njegovem mnenju močno krojile razplet dvoboja in še kako vplivale na (ne)moč njegovih izbrancev.

Kranjčani so v 42. minuti po drugem rumenem kartonu ostali brez Milana Milanovića, Bravo pa je štiri minute pred koncem ostal brez Davida Brekala. Vmes je Triglav pred Gabra Petrica dosegel edini zadetek na tekmi in osvojil tri dragocene točke v boju za obstanek. Nenavadno je, da so srečanja med Bravom in Triglavom prerasla v festival rdečih kartonov. Na prvem dvoboju v tej sezoni je tako glavni sodnik pokazal kar štiri rdeče kartone!

Grabić: Smo naivni in bomo mogoče izpadli, a ne bomo kradli

Grabić z Bravom pogreša zmago že osem krogov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ko je Grabić pred kamerami izlil dušo, se je v nadaljevanju monologa posvetil še dogajanju, ki ga je občutil v svoji neposredni bližini, ko je med tekmo komuniciral s četrtim sodnikom ob igrišču o tem, zakaj njegovi ekipi niso dosodili strela z bele točke.

''Komentar četrtih in preostalih sodnikov je bil, češ, vaši igralci pač ne padajo. Mi igralce učimo, da gredo do konca, in jih bomo vedno tako učili. To je za dobrobit slovenskega nogometa. Verjetno. In smo naivni in bomo mogoče zato izpadli, ampak mi ne bomo kradli ali lagali. Na tak način, kot se je odigrala ta tekma, ne bomo igrali. Šli bomo pošteno do konca. Če je kazenski strel, je kazenski strel. Če je rdeči karton, je rdeči karton. Če tekmec naredi tri prekrške za rdeče kartone, naj potem ne kaznujejo nas. Potem kaznujte resnično stanje na igrišču. Samo tega si želimo. Pa brez bedastih komentarjev od sodnikov, kako moramo iskati prekršek, da moramo odigrati prekrške … Ker jih ne bomo,'' je odločno sporočil Grabić, ki se mu je priskutilo dogajanje na včerajšnji tekmi. To je bil sicer uvodni nedeljski dvoboj 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Kranju, kjer je bil glavni sodnik Bojan Tkalčič, vlogo četrtega sodnika pa je opravljal Alen Borošak.

Kranjčani so premagali Bravo, ki ga v naslednjem krogu čaka derbi začelja proti Rudarju. Foto: SPS/Sportida

Prvoligaške klube zdaj zaradi reprezentančnega premora čaka daljši počitek. Nogometaše Brava bo na naslednji tekmi derbi začelja. V Ljubljano prihaja nebogljeni Rudar. Ko sta se srečala nazadnje, so Ljubljančani v prestolnici lignita zmagali kar s 4:1.