Pomembna zmaga Kranjčanov, ki so se odlepili od dna

Kranjčani, ki so igrali brez kaznovanega Gorana Brkića, so prišli do svoje pete zmage v prvenstvu in se prebili na sedmo mesto lestvice, čeprav so vse od 42. minute (in skoraj do konca) igrali z igralcem manj. Edini gol na tekmi je dosegel Gaber Petric. Na drugi strani so Ljubljančani doživeli še četrti zaporedni poraz in so predzadnji s tremi točkami zaostanka za osmouvrščenimi Domžalami.

V prvem polčasu so bili konkretnejši Ljubljančani, ki so prvič zagrozili v osmi minuti, ko je Ibrahim Arafat Mensah sprožil z desne strani iz bližine, Jalen Arko pa je bil dobro postavljen. V 11. in 21. minuti je poskusil Mustafa Nukić, prvič je streljal z glavo malce mimo vrat, drugič pa je sprožil od daleč čez gol. V 32. minuti je nase opozoril tudi Aljoša Matko, ki je stekel v protinapad, na koncu pa preslabo zaključil.

Kranjčani so do treh točk prišli, čeprav so velik del tekme igrali z igralcem manj. Foto: SPS/Sportida

Pri domačih velja omeniti poskus Davida Tijanića iz 38. minute, ko je s "škarjicami" le za malo zgrešil cilj. So pa Kranjčani že v 42. minuti na igrišču ostali le z deseterico, saj si je srednji branilec Milan Milanović zaradi starta s podplatom prislužil drugi rumeni karton in pot v slačilnico.

Kljub temu so v uvodu drugega polčasa zagrozili prav Gorenjci, ko je Luka majcen streljal z roba kazenskega prostora, a žogo po njegovem šibkem strelu je Domen Gril preusmeril v kot. V 53. minuti pa so imeli dve priložnosti tudi gosti, a so bili znova preslabi pri zaključku.

V 63. minuti je pri domačih poskusil Majcen s peto, a je žogo preslabo zadel, so pa domači povedli v 67. minuti, ko je Tilen Mlakar podal z leve pred vrata, tam pa je Gaber Petric ugnal svojega čuvaja Matevža Matka in zadel za 1:0.

V 77. minuti so imeli Ljubljančani priložnost za izenačenje, ko je z glavo poskusil Josip Brekalo, Arko pa je žogo še pravočasno ujel pred golovo črto. V 85. minuti je Aljoša Matko prišel do strela iz bližine, a žogo poslal visoko čez vrata, v 86. pa so gosti, ki so sicer pritiskali proti domačemu golu, zaradi drugega rumenega kartona ostali brez Brekala, na koncu pa tudi brez točk.

Triglav bo v 18. krogu 23. novembra gostoval v Domžalah, Bravo pa bo gostil Rudar.

Triglav : Bravo 1:0 (0:0)

Športni center, sodniki: Tkalčič, Šumer in Perger.



Strelec: 1:0 Petric (67.).



Triglav: Arko, Kuhar, Milanović, Kumer, Mlakar, Gajić (od 65. Kryeziu), Herić (od 45. Šalja), Udovič, Tijanić, Majcen, Petric (od 79. Janković).

Bravo: Gril, Trontelj, M. Matko, Zec (od 51. Brekalo), Ihbeisheh, Agboyi, Žinko, Krcić (od 46. Primc), Mensah, Nukić, A. Matko.



Rumeni kartoni: Milanović, Udovič; Zec, Agboyi, A. Matko, Brekalo. M. Matko, Mensah.* Rdeča kartona: Milanović (42.), Brekalo (86.).

